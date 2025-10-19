Юрий Стоянов раскрыл свой райдер

Стоянов получил наибольшую известность после выхода программы «Городок» в 1993 году. Он является автором, режиссером и исполнителем главной роли в передаче вместе с Ильей Олейниковым. В фильмографии актера более 100 работ. Сейчас он продолжает активно сниматься в кино.