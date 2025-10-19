Ричмонд
Юрий Стоянов раскрыл свой райдер

Артист заявил, что ему важна чистота в актерском вагончике
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов

Актер и комик Юрий Стоянов признался в беседе с aif.ru, что в его райдере нет ничего выдающегося.

По словам Стоянова, на съемочной площадке для него важны чистота в актерском вагончике и соблюдение «очень скромных требований». Актер назвал себя непривередливым. Комик считает, что с ним не сложно работать.

Стоянов также признался, что всегда отказывается работать в июле и берет в это время отпуск.

«Все продюсеры знают, что с 5 по 20 июля — никаких съемок. У меня день рождения, и мы всей семьей обязательно куда-нибудь выезжаем. Хотя вот 60-летие праздновали в Москве», — поделился артист.

Стоянов получил наибольшую известность после выхода программы «Городок» в 1993 году. Он является автором, режиссером и исполнителем главной роли в передаче вместе с Ильей Олейниковым. В фильмографии актера более 100 работ. Сейчас он продолжает активно сниматься в кино.

В декабре 2024-го Стоянов признался, что не позволил своей дочери Екатерине поступить на актерский факультет.