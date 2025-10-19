Режиссер Наталья Бондарчук: качество российского кино достигло советского уровня

«Юные ветераны — юные ветераны этой войны, которым по 20 лет! Они появились и они уже хотят свое кино делать. Вы понимаете, что это будет за кинематограф? Ведь если бы мой папа Сергей Федорович Бондарчук, которому в этом году исполнилось бы 105 лет, не был на войне, он бы не снял такие картины, как “Они сражались за Родину” или “Судьба человека”. Он снимал именно с теми людьми, которые прошли войну. Это и Никулин, и все, кто рядом с ним были, — они были обожжены той войной. Поэтому мы [российский кинематограф] повзрослели, и никакой мальчик на метле — я имею в виду Гарри Поттера — не сможет догнать на своей метле наш отечественный кинематограф», — уточнила режиссер.