Михалков оценил кино, пришедшее из Европы в Россию в 90-х

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков в приуроченном к его 80-летнему юбилею фильме «Никита Михалков» на телеканале «Россия», говоря о зарубежном кино, заявил, что в 1990-е годы из Европы в РФ «слили все, что не нужно им самим».
«В 1990-е годы мы решили, что открыли форточку в Европу, форточку в свободный мир. Мы думали, что нам в эту форточку вдохнули кислород, а нам поставили трубу канализационную и слили все, что не нужно им самим», — приводятся его слова в Telegram-канале «Вести».
Режиссер отметил, что в России в 1990-е годы считали, будто приобщение к иностранной культуре даст больше свободы.
Михалков — советский и российский кинорежиссер и общественный деятель, обладатель премии «Оскар». В 2020 году Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда России. 21 октября режиссер отметит 80-летие.