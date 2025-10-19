Михалков оценил кино, пришедшее из Европы в Россию в 90-х

«В 1990-е годы мы решили, что открыли форточку в Европу, форточку в свободный мир. Мы думали, что нам в эту форточку вдохнули кислород, а нам поставили трубу канализационную и слили все, что не нужно им самим», — приводятся его слова в Telegram-канале «Вести».