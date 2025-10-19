Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Михалков оценил кино, пришедшее из Европы в Россию в 90-х

Михалков о кино: в 1990-е с Запада в Россию слили все, что не нужно им самим
Никита Михалков, 2025 год
Никита Михалков, 2025 годИсточник: Кадр из программы «БесогонТВ»

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков в приуроченном к его 80-летнему юбилею фильме «Никита Михалков» на телеканале «Россия», говоря о зарубежном кино, заявил, что в 1990-е годы из Европы в РФ «слили все, что не нужно им самим».

«В 1990-е годы мы решили, что открыли форточку в Европу, форточку в свободный мир. Мы думали, что нам в эту форточку вдохнули кислород, а нам поставили трубу канализационную и слили все, что не нужно им самим», — приводятся его слова в Telegram-канале «Вести».

Режиссер отметил, что в России в 1990-е годы считали, будто приобщение к иностранной культуре даст больше свободы.

Михалков — советский и российский кинорежиссер и общественный деятель, обладатель премии «Оскар». В 2020 году Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда России. 21 октября режиссер отметит 80-летие.