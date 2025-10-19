Ричмонд
Муж Натальи Бардо довел ее до истерики на новых киносъемках

Актриса показала, как снималась опасная сцена, во время чего Вайсберг попросил жену родить ему дочь
Марюс Вайсберг и Наталья Бардо на премьере фильма «Вниз», фото: пресс-служба
Марюс Вайсберг и Наталья Бардо на премьере фильма «Вниз», фото: пресс-служба

Наталья Бардо в личном блоге опубликовала видео, которое сделала на съемках нового кинопроекта. Актриса в костюме и тапочках оказалась ночью в лесу. Звезда поинтересовалась у мужа – режиссера Марюса Вайсберга, что она делает в таком виде возле лужи в лесу.

Наталья Бардо, фото: соцсети
Наталья Бардо, фото: соцсети

54-летний постановщик ответил, что это «романтично». Однако супруга с ним не согласилась. Затем они вместе поехали на внедорожнике по размытым лесным дорогам. В какой-то момент автомобиль врезался в дерево, после чего в салон стала проникать грязная вода. Бардо испугалась и попросила, чтобы супруг выпустил ее из машины.

«Марюс, дай я выйду. Ну зачем мне эти нервы? Мне еще ребенка рожать, может быть. Выпусти меня, мне плохо», — заявила 37-летняя актриса.

Наталья Бардо, фото: соцсети
Наталья Бардо, фото: соцсети

Режиссер воспользовался моментом и попросил, чтобы жена родила ему дочку. Бардо ответила, что это не самый лучший момент для обсуждения таких важных тем. Однако Вайсберг настаивал на своем и попросил, чтобы жена согласилась с его просьбой. «Господи, с кем я связалась», — в истерике заявила Бардо.

«Вывез меня в лес, чтобы я родила ребенка. Нужен ваш совет», — подписала артистка видео.

В комментариях подписчики посоветовали актрисе выполнить просьбу мужа. 

Напомним, Марюс Вайсберг и Наталья Бардо вместе с 2016 года. В том же году у пары родился сын Эрик.

Ранее Бардо предложила миллион рублей за доказательства, что она делала пластику.


 