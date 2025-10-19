Муж Натальи Бардо довел ее до истерики на новых киносъемках

Наталья Бардо в личном блоге опубликовала видео, которое сделала на съемках нового кинопроекта. Актриса в костюме и тапочках оказалась ночью в лесу. Звезда поинтересовалась у мужа – режиссера Марюса Вайсберга, что она делает в таком виде возле лужи в лесу.
54-летний постановщик ответил, что это «романтично». Однако супруга с ним не согласилась. Затем они вместе поехали на внедорожнике по размытым лесным дорогам. В какой-то момент автомобиль врезался в дерево, после чего в салон стала проникать грязная вода. Бардо испугалась и попросила, чтобы супруг выпустил ее из машины.
«Марюс, дай я выйду. Ну зачем мне эти нервы? Мне еще ребенка рожать, может быть. Выпусти меня, мне плохо», — заявила 37-летняя актриса.
Режиссер воспользовался моментом и попросил, чтобы жена родила ему дочку. Бардо ответила, что это не самый лучший момент для обсуждения таких важных тем. Однако Вайсберг настаивал на своем и попросил, чтобы жена согласилась с его просьбой. «Господи, с кем я связалась», — в истерике заявила Бардо.
«Вывез меня в лес, чтобы я родила ребенка. Нужен ваш совет», — подписала артистка видео.
В комментариях подписчики посоветовали актрисе выполнить просьбу мужа.
Напомним, Марюс Вайсберг и Наталья Бардо вместе с 2016 года. В том же году у пары родился сын Эрик.
Ранее Бардо предложила миллион рублей за доказательства, что она делала пластику.