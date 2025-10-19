События второй части «Финника» происходят спустя год после того, как Финнику и его друзьям удалось спасти город Берг от таинственного злодея. Жизнь самого своенравного домового вновь легка и беззаботна. Он наслаждается «соседством» со своими людьми и дружбой с Кристиной, единственным в мире человеком, который видит домовых. Однако все меняется, когда Финник по неосторожности пробуждает древнюю магию волшебного посоха и в результате этого теряет способность быть невидимым.