Кукояки, Копейкин, звезды с детьми на премьере мультфильма «Финник 2»

Российские знаменитости первыми посмотрели продолжение популярного анимационного фильма

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ мультфильма «Финник 2». Зрителям анимационную картину представили режиссер Денис Чернов, а также актеры, озвучившие главных героев, — Анна Покров, Слава Копейкин и Василиса Кукояка.

Аня Покров на премьере мультфильма «Финник 2», фото: пресс-служба
Слава Копейкин на премьере мультфильма «Финник 2», фото: пресс-служба
Василиса Кукояка с родителями на премьере мультфильма «Финник 2», фото: пресс-служба
А вот Юрий Колокольников, подаривший свою харизму и обаяние суперзлодею фильма — Охотнику на домовых, и Ида Галич, вернувшаяся к роли Мамы, на премьеру приехать не смогли.

«Не устаю удивляться моменту, который произошел в моей жизни в 2017 году. На маленькой картинке было нарисовано странное существо. Оно было волосатое и зеленого цвета, как шуба Ильи. Эта картинка была показана вот этому самому человеку, я рассказал в двух словах концепцию, и Илья сказал: “Ну что, вроде прикольно. Давай попробуем”. Эти метаморфозы, когда одна маленькая картинка превращается в целую вселенную, удивительны», — высказался режиссер.

Артур Бабич на премьере мультфильма «Финник 2», фото: пресс-служба
Елена Борщева с дочерью на премьере мультфильма «Финник 2», фото: пресс-служба
Полина Диброва с сыновьями, фото: пресс-служба
Мероприятие посетили многие российские знаменитости, среди которых Елена Борщева с дочерью, Полина Диброва с младшими сыновьями, Артур Бабич, Елена и Денис Кукояки, Алексей Серебряков с внучкой, Мария Янковская и другие.

Алексей Серебряков на премьере мультфильма «Финник 2», фото: пресс-служба
Мария Янковская на премьере мультфильма «Финник 2», фото: пресс-служба
События второй части «Финника» происходят спустя год после того, как Финнику и его друзьям удалось спасти город Берг от таинственного злодея. Жизнь самого своенравного домового вновь легка и беззаботна. Он наслаждается «соседством» со своими людьми и дружбой с Кристиной, единственным в мире человеком, который видит домовых. Однако все меняется, когда Финник по неосторожности пробуждает древнюю магию волшебного посоха и в результате этого теряет способность быть невидимым.

В широкий прокат фильм «Финник 2» выходит 23 октября.