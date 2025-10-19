Ричмонд
Ким Кардашьян вместе с мамой пришла на премьеру своего сериала

Звезда презентовала сериал «Все честно» со своим участием
Ким Кардашьян и Крис Дженнер
Ким Кардашьян и Крис ДженнерИсточник: Legion-Media

Ким Кардашьян появилась на премьере сериала «Все честно» режиссера Райана Мерфи. В проекте 44-летняя звезда сыграла одну из главных ролей.

Она вышла на дорожку в сером платье, которое состояло из корсета и пышной атласной юбки с драпировками. Стилисты собрали ей волосы в высокую прическу, а визажисты сделали яркий макияж.

На мероприятии звезду поддержала мама Крис Дженнер. 69-летняя телезвезда надела светло-салатовое платье-пиджак с объемными рукавами и черным бантом на талии. Свой образ Дженнер дополнила перчатками и лакированными туфлями-лодочками. Короткие волосы звезды завили в локоны и уложили в стиле «голливудской волны», а также сделали ей вечерний макияж.

Ким Кардашьян и Крис Дженнер
Ким Кардашьян и Крис ДженнерИсточник: Legion-Media

Сериал вместе с Кардашьян представили ее коллеги по проекту – актрисы Наоми Уоттс, Гленн Клоуз, Сара Полсон и Тейяна Тейлор.

Действие «Все честно» разворачивается в Лос-Анджелесе. Команда женщин-адвокатов, специализирующихся на разводах, покидает юридическую фирму, которой руководят мужчины, и открывает свою собственную. Они легко справляются с делами, связанными со сложными расставаниями, скандальными разводами и разделами имущества. 

Гленн Клоуз, Сара Полсон, Тейяна Тейлор, Ким Кардашьян, Ниси Нэш, Наоми Уоттс
Гленн Клоуз, Сара Полсон, Тейяна Тейлор, Ким Кардашьян, Ниси Нэш, Наоми УоттсИсточник: Legion-Media.ru

Мировая премьера проекта «Все честно» состоится 4 ноября на платформе Hulu.