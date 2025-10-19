Ким Кардашьян вместе с мамой пришла на премьеру своего сериала

На мероприятии звезду поддержала мама Крис Дженнер. 69-летняя телезвезда надела светло-салатовое платье-пиджак с объемными рукавами и черным бантом на талии. Свой образ Дженнер дополнила перчатками и лакированными туфлями-лодочками. Короткие волосы звезды завили в локоны и уложили в стиле «голливудской волны», а также сделали ей вечерний макияж.