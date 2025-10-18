Wood Entertainment выпустит документальный сериал о Тиме Бертоне

Компания Wood Entertainment выпустила официальный трейлер нового документального сериала «Тим Бертон: Жизнь на линии». Сериал выйдет 23 октября на специальной платформе для прямого просмотра, где зрители смогут первыми погрузиться в захватывающий мир новой истории.
Фанаты смогут насладиться просмотром четырёх серий, которые предоставят зрителям уникальный шанс лучше узнать о жизни и творчестве Тима Бертона. Сериал раскроет его профессиональный путь посредством редких кадров, интервью и архивных документов.
В документальном фильме будут показаны ключевые моменты карьеры режиссёра, начиная с работы в Disney и заканчивая созданием культовых фильмов, таких как «Эдвард руки-ножницы» и «Кошмар перед Рождеством», а также сериала «Уэнздэй». Благодаря этому зрители смогут глубже понять особенности его художественного стиля и проследить развитие режиссёра от первых шагов в кино до признанных шедевров.
Ранее стало известно, что Тим Бертон снял клип на песню из сериала «Уэнздей».