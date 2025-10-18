Wood Entertainment выпустит документальный сериал о Тиме Бертоне

В документальном фильме будут показаны ключевые моменты карьеры режиссёра, начиная с работы в Disney и заканчивая созданием культовых фильмов, таких как «Эдвард руки-ножницы» и «Кошмар перед Рождеством», а также сериала «Уэнздэй». Благодаря этому зрители смогут глубже понять особенности его художественного стиля и проследить развитие режиссёра от первых шагов в кино до признанных шедевров.