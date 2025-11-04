Макконахи в огне: зачем смотреть зрелищный триллер «Школьный автобус»

Лучше всего у Гринграсса получилась зрелищная часть — то есть огонь. Его треск и гул, отблески на лицах и стенах, языки пламени, искры, клубы дыма — все эти элементы складываются в жуткую, но одновременно завораживающую картину. Даже авария на опоре ЛЭП, ставшая причиной возгорания, показана так эффектно, что вполне может конкурировать с настоящими экшен-сценами из современных боевиков. Стоит, впрочем, учитывать, что все это пугающее великолепие лучше было бы разглядывать на большом экране, а «Школьный автобус» предназначен для маленького: фильм снимался для стримингового сервиса.