Макконахи в огне: зачем смотреть зрелищный триллер «Школьный автобус»

О чем фильм «Школьный автобус»
В 2018 году Кевин Маккей, американец без образования 40 с чем-то лет, переживал не лучшие времена. Его отец недавно умер от рака; сам Кевин развелся с женой и испортил отношения с сыном-подростком. Кроме того, у Маккея не было постоянной работы. Кевин сумел устроиться водителем школьного автобуса в калифорнийском городке, но диспетчеры относились к новичку настороженно.
Тем не менее, когда Калифорнию охватили пожары, именно Маккея отправили эвакуировать два десятка младшеклассников и их учительницу в одной из школ. В 2025 году режиссер Пол Гринграсс, известный широкой аудитории как создатель фильмов о Джейсоне Борне, превратил историю реального Кевина Маккея в драматический триллер «Школьный автобус».
Зачем смотреть
Лучше всего у Гринграсса получилась зрелищная часть — то есть огонь. Его треск и гул, отблески на лицах и стенах, языки пламени, искры, клубы дыма — все эти элементы складываются в жуткую, но одновременно завораживающую картину. Даже авария на опоре ЛЭП, ставшая причиной возгорания, показана так эффектно, что вполне может конкурировать с настоящими экшен-сценами из современных боевиков. Стоит, впрочем, учитывать, что все это пугающее великолепие лучше было бы разглядывать на большом экране, а «Школьный автобус» предназначен для маленького: фильм снимался для стримингового сервиса.
Еще один очевидный плюс «Школьного автобуса» — актерские работы: Мэттью Макконахи исполняет главную роль, Америка Феррера играет школьную учительницу Мэри Людвиг. Первый большую часть фильма сохраняет стоическое выражение на помятом лице, вторая поочередно демонстрирует нервозность и решительность, оба в достаточной степени убедительны. Учительница, пожалуй, вышла более жизнеподобной, поскольку в случае с Маккеем Гринграсс уж слишком увлекся формулой «из грязи в князи» (или, если хотите, «из реднека в герои»), из-за чего обе ипостаси Кевина — и «провальная», и «героическая» — получились довольно шаблонными.
Почему можно не смотреть
«Школьный автобус» собран из трех составляющих, самой успешной из которых благодаря качественно прорисованному огню и убедительным реакциям Ферреры и Макконахи, безусловно, является триллер. С драмой, второй составляющей, все не так гладко: многое остается за кадром, увлеченный глобальной картиной Гринграсс не уделяет достаточного внимания характерам, диалогам, взаимоотношениям и прочим вещам, которые кажутся ему мелочами (экс-супруга главного героя появляется в кадре только в финале, чтобы безмолвно постоять где-то в отдалении несколько секунд). Можно предположить, что завороженные языками пламени зрители этих огрехов не заметят.
А вот третья составляющая «Автобуса», внезапно сближающая ленту Гринграсса с «Под огнем» Гарленда, аудиторию вполне может оттолкнуть. В фильме предостаточно сцен-реконструкций, посвященных деятельности пожарных подразделений — что характерно, они не столько борются с огнем, сколько обсуждают ситуацию, планируют дальнейшие действия и оправдываются перед публикой. Возможно, кому-то из зрителей эти эпизоды могут сообщить что-то важное о системных проблемах спасательных служб, но многие сочтут их полностью лишенными художественных достоинств и утяжеляющими и без того довольно громоздкое кино.