Макконахи в огне: зачем смотреть зрелищный триллер «Школьный автобус»

Новый драматический триллер с Мэттью Макконахи в главной роли разворачивается на фоне лесных пожаров в Калифорнии. О том, чем может впечатлить и отпугнуть это кино, читайте в нашей рецензии
Сергей Оболонков
Автор Кино Mail

О чем фильм «Школьный автобус»

В 2018 году Кевин Маккей, американец без образования 40 с чем-то лет, переживал не лучшие времена. Его отец недавно умер от рака; сам Кевин развелся с женой и испортил отношения с сыном-подростком. Кроме того, у Маккея не было постоянной работы. Кевин сумел устроиться водителем школьного автобуса в калифорнийском городке, но диспетчеры относились к новичку настороженно.

Тем не менее, когда Калифорнию охватили пожары, именно Маккея отправили эвакуировать два десятка младшеклассников и их учительницу в одной из школ. В 2025 году режиссер Пол Гринграсс, известный широкой аудитории как создатель фильмов о Джейсоне Борне, превратил историю реального Кевина Маккея в драматический триллер «Школьный автобус».

Зачем смотреть

Кадр из фильма «Школьный автобус»
Кадр из фильма «Школьный автобус»

Лучше всего у Гринграсса получилась зрелищная часть — то есть огонь. Его треск и гул, отблески на лицах и стенах, языки пламени, искры, клубы дыма — все эти элементы складываются в жуткую, но одновременно завораживающую картину. Даже авария на опоре ЛЭП, ставшая причиной возгорания, показана так эффектно, что вполне может конкурировать с настоящими экшен-сценами из современных боевиков. Стоит, впрочем, учитывать, что все это пугающее великолепие лучше было бы разглядывать на большом экране, а «Школьный автобус» предназначен для маленького: фильм снимался для стримингового сервиса.

Еще один очевидный плюс «Школьного автобуса» — актерские работы: Мэттью Макконахи исполняет главную роль, Америка Феррера играет школьную учительницу Мэри Людвиг. Первый большую часть фильма сохраняет стоическое выражение на помятом лице, вторая поочередно демонстрирует нервозность и решительность, оба в достаточной степени убедительны. Учительница, пожалуй, вышла более жизнеподобной, поскольку в случае с Маккеем Гринграсс уж слишком увлекся формулой «из грязи в князи» (или, если хотите, «из реднека в герои»), из-за чего обе ипостаси Кевина — и «провальная», и «героическая» — получились довольно шаблонными.

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «Школьный автобус»
Кадр из фильма «Школьный автобус»

«Школьный автобус» собран из трех составляющих, самой успешной из которых благодаря качественно прорисованному огню и убедительным реакциям Ферреры и Макконахи, безусловно, является триллер. С драмой, второй составляющей, все не так гладко: многое остается за кадром, увлеченный глобальной картиной Гринграсс не уделяет достаточного внимания характерам, диалогам, взаимоотношениям и прочим вещам, которые кажутся ему мелочами (экс-супруга главного героя появляется в кадре только в финале, чтобы безмолвно постоять где-то в отдалении несколько секунд). Можно предположить, что завороженные языками пламени зрители этих огрехов не заметят.

А вот третья составляющая «Автобуса», внезапно сближающая ленту Гринграсса с «Под огнем» Гарленда, аудиторию вполне может оттолкнуть. В фильме предостаточно сцен-реконструкций, посвященных деятельности пожарных подразделений — что характерно, они не столько борются с огнем, сколько обсуждают ситуацию, планируют дальнейшие действия и оправдываются перед публикой. Возможно, кому-то из зрителей эти эпизоды могут сообщить что-то важное о системных проблемах спасательных служб, но многие сочтут их полностью лишенными художественных достоинств и утяжеляющими и без того довольно громоздкое кино.