О чем фильм «Эддингтон»
В самый разгар эпидемии COVID расположенный в Нью-Мексико городок Эддингтон сталкивается с политическим кризисом. Мэр Тед Гарсия заставляет местных жителей носить маски, а сам тем временем проводит многолюдные шумные вечеринки у себя в имении. Это настолько раздражает шерифа-антимасочника Джо Кросса, что он решает сам податься в мэры. Но предвыборная компания Кросса, скажем так, сходит с рельсов. В итоге в кучу смешиваются политики и полицейские, активисты и террористы, сектанты и сторонники теорий заговора; тихий Эддингтон сталкивается с локальным апокалипсисом.
Зачем смотреть
Ари Астер получил широкую известность благодаря паре «возвышенных» фильмов ужасов, в которых психологизм и неторопливый темп сочетались с внезапными и яростными сценами насилия. «Эддингтон» формально не является хоррором (лента позиционируется как смесь черной комедии и вестерна), но фирменный стиль автора легко разглядеть и здесь.
Эта махина с хронометражем в два с половиной часа движется вперед неспешно (а порой и вовсе кажется, что топчется на месте), но, когда дело доходит до экшена, она вполне способна порадовать поклонников Астера и ошарашить всех остальных своей кровожадностью.
«Эддингтон» подтверждает, что Астер не потерял и другой ключевой навык — умение собирать классную (и крайне уместную) актерскую команду. В новой ленте заняты Хоакин Феникс, Эмма Стоун, Остин Батлер и Педро Паскаль. К актерским данным последнего у многих есть вопросы, но в роли мэра Гарсии Паскаль выглядит невероятно убедительным (правда, складывается ощущение, что он просто транслирует на экран свой публичный образ).
Феникс (шериф Кросс) как обычно идеально вписывается в роль мужчины, слетающего с катушек. Стоун и Батлер создают интересные характеры, первая играет замкнутую супругу шерифа, посвящающую свободное время шитью гротескных кукол, второй — колоритный лидер культа. Но они, к сожалению, остаются на периферии.
Почему можно не смотреть
«Эддингтон» — тот печальный случай, когда хорошим актерам хочется пожелать встречи с более качественным материалом. Стоун не успевает раскрыться не из-за того, что ей досталась замкнутая героиня, а из-за нежелания автора раскрывать и ее, и всех остальных персонажей. Астеру не интересны люди, его увлекают слоганы, надерганные из соцсетей и СМИ. Причем идеологической связки с какими-либо из лозунгов у него нет, все участники конфликта воспринимаются им как одинаково отталкивающие, и это же ощущение кинематографист пытается привить аудитории.
Неудивительно, что через два с лишним часа Астер обрушивает на этих малоинтересных ему людей и город оглушительно уродливый финал. В конечном итоге «Эддингтон» оказывается фильмом, где на периферии остались абсолютно все, кроме самого автора: тот так и стоит в центре, с ерническими интонациями выкрикивая чужие слоганы.