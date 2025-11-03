«Эддингтон» — тот печальный случай, когда хорошим актерам хочется пожелать встречи с более качественным материалом. Стоун не успевает раскрыться не из-за того, что ей досталась замкнутая героиня, а из-за нежелания автора раскрывать и ее, и всех остальных персонажей. Астеру не интересны люди, его увлекают слоганы, надерганные из соцсетей и СМИ. Причем идеологической связки с какими-либо из лозунгов у него нет, все участники конфликта воспринимаются им как одинаково отталкивающие, и это же ощущение кинематографист пытается привить аудитории.