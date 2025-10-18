Стивен Сигал хотел бы сняться в российском кино

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Американский актер Стивен Сигал рассказал ТАСС, что хотел бы вернуться в киноиндустрию и сняться в российском кино.
«Да, я бы хотел сделать и то, и другое», — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.
Он отметил, что у него уже есть предварительные планы, но не стал раскрывать подробностей.
Стивен Сигал — американский актер. Снимался в фильмах «Над законом», «В осаде», «В смертельной опасности», «Патриот», «Приказано уничтожить», «Сквозные ранения», «Захват» и др. В 2016 г. получил российское гражданство. 30 мая 2024 г. «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества» президент РФ Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы.
Ранее Стивен Сигал заявил, что Россия и США должны наладить отношения, касающиеся «Оскара».