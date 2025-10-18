Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Стивен Сигал хотел бы сняться в российском кино

Актер отметил, что у него уже есть предварительные планы, но не стал раскрывать подробностей
Стивен Сигал
Стивен СигалИсточник: Алексей Молчановский

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Американский актер Стивен Сигал рассказал ТАСС, что хотел бы вернуться в киноиндустрию и сняться в российском кино.

«Да, я бы хотел сделать и то, и другое», — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.

Он отметил, что у него уже есть предварительные планы, но не стал раскрывать подробностей.

Стивен Сигал — американский актер. Снимался в фильмах «Над законом», «В осаде», «В смертельной опасности», «Патриот», «Приказано уничтожить», «Сквозные ранения», «Захват» и др. В 2016 г. получил российское гражданство. 30 мая 2024 г. «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества» президент РФ Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы.

Ранее Стивен Сигал заявил, что Россия и США должны наладить отношения, касающиеся «Оскара».