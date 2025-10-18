Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Артур Смольянинов вновь заинтересовал судебных приставов

ТАСС: На актера открыли исполнительное производство из-за кредитов
Артур Смольянинов
Артур СмольяниновИсточник: Legion-Media.ru

Уехавший из России актер Артур Смольянинов (признан Минюстом РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов) опять оказался в списках кредитных должников. Об этом в субботу, 18 октября, сообщило издание ТАСС.

Уточняется, что судебные материалы в отношении заочно арестованного артиста поступили приставам из столичного мирового суда. В них говорится о том, что он не уплатил в установленный срок платеж по кредиту.

Было открыто исполнительное производство, согласно которому с актера принудительно взыскивают задолженность почти в 95 тысячи рублей.

До этого со Смольянинова уже принудительно взыскивали в общей сложности более 159,7 тысячи рублей. В августе выяснилось, что машину актера арестовали. Попавшее под арест имущество должны были продать, однако в сентябре оказалось, что долг актер погасил.

Как заявила российская актриса Яна Поплавская, Смольянинов мог рассчитаться с долгами в России, чтобы потом вернуться. Она считает, что иноагент оказался никому не нужен на Западе по разным причинам, в том числе из-за отсутствия нужных связей за рубежом.

Накануне стало известно, что Смольянинова оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение иноагентского законодательства.