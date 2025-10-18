Артур Смольянинов вновь заинтересовал судебных приставов

Как заявила российская актриса Яна Поплавская, Смольянинов мог рассчитаться с долгами в России, чтобы потом вернуться. Она считает, что иноагент оказался никому не нужен на Западе по разным причинам, в том числе из-за отсутствия нужных связей за рубежом.