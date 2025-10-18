Наталья Варлей госпитализирована в московскую клинику

Актриса Наталья Варлей госпитализирована в одну из московских клиник с болями в кисти руки. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.
По информации телеканала, звезде «Кавказской пленницы» провели хирургическое вмешательство — эндоскопическое расширение, чтобы устранить болевые ощущения.
Артистка обратилась за медицинской помощью еще 8 октября из-за постоянного дискомфорта и продолжительных болей в кисти.
Как отмечают специалисты, подобные проблемы с кистью обычно возникают вследствие перенесенной травмы или длительной работы за компьютером.
