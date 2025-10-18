Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Наталья Варлей госпитализирована в московскую клинику

РЕН ТВ: актриса госпитализирована в Москве с болями в кисти руки
Кадр из сериала «Ваша тетя Люси»
Кадр из сериала «Ваша тетя Люси»

Актриса Наталья Варлей госпитализирована в одну из московских клиник с болями в кисти руки. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

По информации телеканала, звезде «Кавказской пленницы» провели хирургическое вмешательство — эндоскопическое расширение, чтобы устранить болевые ощущения.

Артистка обратилась за медицинской помощью еще 8 октября из-за постоянного дискомфорта и продолжительных болей в кисти.

Как отмечают специалисты, подобные проблемы с кистью обычно возникают вследствие перенесенной травмы или длительной работы за компьютером.

Ранее Варлей объяснила, почему не хотела смотреть ремейк «Кавказской пленницы».