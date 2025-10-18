Брижит Бардо вышла на связь после операции

Кроме того, добавили представители 91-летняя Бардо также хотела бы поблагодарить всех, кто обеспокоен состоянием ее здоровья, и успокоить их, а также сказать спасибо хирургической бригаде и всему персоналу, который обеспечил ее выздоровление.