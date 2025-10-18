Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Брижит Бардо вышла на связь после операции

Актриса вернулась домой после операции
Брижит Бардо
Брижит БардоИсточник: Rex / Fotodom.ru

Французская актриса Брижит Бардо вернулась домой после хирургического вмешательства. Через своих представителей она впервые после операции вышла на связь, пишет Noovo.

Звезда, рассказали в ее офисе, была «на короткое время госпитализирована в частную больницу Сен-Жан в Тулоне, где ей провели небольшую хирургическую операцию, которая прошла весьма успешно».

«Сейчас она отдыхает дома, не будет отвечать ни на какие запросы и благодарит всех за уважение ее частной жизни и покоя», — утверждается в заявлении.

Кроме того, добавили представители 91-летняя Бардо также хотела бы поблагодарить всех, кто обеспокоен состоянием ее здоровья, и успокоить их, а также сказать спасибо хирургической бригаде и всему персоналу, который обеспечил ее выздоровление.

Брижит Бардо ушла из кино в 1970-х годах, чтобы посвятить себя защите прав животных. В мае 2024 года в интервью она признавалась, что живет «как фермерша» в окружении овец, свиней, собак, кошек, осла и пони и не имеет «ни мобильного телефона, ни компьютера».

О госпитализации актрисы стало известно накануне.