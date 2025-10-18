Актер из «Триггера» через суд добивается досрочной пенсии

Это уже не первый судебный спор Лырчикова с театром, в котором он работает с 1994 года. В 2024 году он восстановился на работе через суд после увольнения, а позже пожаловался на неполную выплату зарплаты. В результате суд отменил все замечания и выговоры, обязав театр выплатить актеру более 550 тысяч рублей невыплаченной зарплаты с процентами, а также 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.