Актер из «Триггера» через суд добивается досрочной пенсии

Актер «Московского театра на Таганке», снимавшийся в сериалах «Триггер», «Враг у ворот» и «Содержанки 3», Александр Лырчиков подал в суд иск о досрочном назначении пенсии по старости. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Ответчиками по делу выступают театр и одно из отделений Социального фонда.
Согласно российскому законодательству, лица, которые занимались творческой деятельностью на сцене в театрах или театрально-зрелищных организациях, имеют право на досрочную пенсию. Суд назначил рассмотрение иска на ноябрь.
Это уже не первый судебный спор Лырчикова с театром, в котором он работает с 1994 года. В 2024 году он восстановился на работе через суд после увольнения, а позже пожаловался на неполную выплату зарплаты. В результате суд отменил все замечания и выговоры, обязав театр выплатить актеру более 550 тысяч рублей невыплаченной зарплаты с процентами, а также 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.
