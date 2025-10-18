Ричмонд
Виктор Сухоруков опроверг информацию о своей госпитализации

Актер отметил, что находится в дороге на выступление
Виктор Сухоруков
Виктор СухоруковИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Новости об экстренной госпитализации народного артиста России Виктора Сухорукова недостоверны, сообщил ТАСС сам актер, уточнив, что находится в дороге на выступление.

Ранее в СМИ появилась информация, что Сухорукова экстренно госпитализировали с подозрением на онкологическое заболевание.

«Именно сейчас еду в Сапсане в Питер играть спектакль “Старший сын” в ДК им. Ленсовета», — сказал он.

Сухоруков также подчеркнул, что частые новости СМИ о его госпитализации созданы специально. «Мы живем в такое насыщенное информационное время, только поспевай сочинять глупость об артисте», — отметил актер.

Сухоруков родился 10 ноября 1951 года в Орехово-Зуево Московской области. Учился в ГИТИСе. По окончании театрального вуза уехал в Ленинград, где сменил несколько театров, в том числе работал в Театре комедии им. Н. П. Акимова, в Ленинградском государственном театре им. Ленинского комсомола. Также играл в различных постановках в Москве. С 2011 по 2021 год служил в Театре им. Моссовета.

Фильмография актера насчитывает десятки картин. Он известен, в частности, по ролям в фильмах «Брат» и «Брат 2», «Бедный, бедный Павел». «Комедия строгого режима», «Остров». За роль императора Павла I в фильме Виталия Мельникова «Бедный, бедный Павел» Сухоруков в 2004 году был удостоен кинопремии «Ника». Среди последних киноработ актера — роли в картинах «Чемпион мира», «Огонь», «Годунов».

В сентябре стало известно, что Виктор Сухоруков вернется на сцену после операции на сердце.