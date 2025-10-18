Виктор Сухоруков опроверг информацию о своей госпитализации

Сухоруков родился 10 ноября 1951 года в Орехово-Зуево Московской области. Учился в ГИТИСе. По окончании театрального вуза уехал в Ленинград, где сменил несколько театров, в том числе работал в Театре комедии им. Н. П. Акимова, в Ленинградском государственном театре им. Ленинского комсомола. Также играл в различных постановках в Москве. С 2011 по 2021 год служил в Театре им. Моссовета.