Стивен Сигал: Россия и США должны наладить отношения, касающиеся «Оскара»

Актер также подержал создание евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка»
Стивен Сигал
Стивен Сигал

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Американский актер Стивен Сигал считает, что России и США следует попробовать наладить отношения, касающееся американского конкурса «Оскар». Таким мнением он поделился с ТАСС.

«Я не думаю, что это разумно. Я думаю, мы должны продолжать пытаться наладить отношения», — ответил собеседник агентства на вопрос о целесообразности неучастия РФ в мероприятиях, связанных с «Оскаром».

Он также подержал создание евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».

Стивен Сигал — американский актер. Снимался в фильмах «Над законом», «В осаде», «В смертельной опасности», «Патриот», «Приказано уничтожить», «Сквозные ранения», «Захват» и др. В 2016 г. получил российское гражданство. 30 мая 2024 г. «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества» президент РФ Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы.

Ранее Сигал в разговоре с журналистами назвал себя русским.