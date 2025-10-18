Ричмонд
Дженнифер Лопес рассказала, с кем из актеров у нее был лучший экранный поцелуй

56-летняя звезда назвала имя актера, который произвел на нее впечатление во время совместной работы
Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Rex / Fotodom.ru

Дженнифер Лопес приняла участие в шоу Watch What Happens Live. Ведущий Энди Коэн поинтересовался у 56-летней актрисы, с кем из партнеров ей больше всего понравилось целоваться.

«У тебя были поцелуи с такими звездами, как Джордж Клуни, Мэттью МакКонахи, Рэйф Файнс, Ричард Гир, Оуэн Уилсон, Джош Лукас и многие другие. Плюс фильмы, которые еще не вышли!» — напомнил ведущий.

Лопес, не задумываясь, ответила на его вопрос. Она призналась, что ей понравилось целоваться с Бреттом Голдстином. С ним актриса недавно снималась в фильме «Служебный роман».

Бретт Голдштейн
Бретт ГолдштейнИсточник: Legion-Media.ru

«Я скажу, что мой фаворит… Я недавно снималась с Бреттом Голдстином, и скажу, что поцелуй с ним — лучший поцелуй, который у меня был», — заявила звезда.

Известно, что в фильме «Служебный роман» Лопес играет бизнес-леди Джеки. Она президент и генеральный директор компании Air Cruz. Героиня строго следит за своим бизнесом, а также за соблюдением политики в отношении всех своих сотрудников.

Однако Джеки придется пересмотреть свои взгляды, когда в ее офисе появится привлекательный юрист (Голдстин). Фильм планируется к выходу в 2026 году.

