Дженнифер Лопес приняла участие в шоу Watch What Happens Live. Ведущий Энди Коэн поинтересовался у 56-летней актрисы, с кем из партнеров ей больше всего понравилось целоваться.
«У тебя были поцелуи с такими звездами, как Джордж Клуни, Мэттью МакКонахи, Рэйф Файнс, Ричард Гир, Оуэн Уилсон, Джош Лукас и многие другие. Плюс фильмы, которые еще не вышли!» — напомнил ведущий.
Лопес, не задумываясь, ответила на его вопрос. Она призналась, что ей понравилось целоваться с Бреттом Голдстином. С ним актриса недавно снималась в фильме «Служебный роман».
«Я скажу, что мой фаворит… Я недавно снималась с Бреттом Голдстином, и скажу, что поцелуй с ним — лучший поцелуй, который у меня был», — заявила звезда.
Известно, что в фильме «Служебный роман» Лопес играет бизнес-леди Джеки. Она президент и генеральный директор компании Air Cruz. Героиня строго следит за своим бизнесом, а также за соблюдением политики в отношении всех своих сотрудников.
Однако Джеки придется пересмотреть свои взгляды, когда в ее офисе появится привлекательный юрист (Голдстин). Фильм планируется к выходу в 2026 году.
Ранее Дженнифер Лопес впервые за долгое время вышла в свет с повзрослевшими детьми.