Паулина Андреева рассказала, почему отказалась сниматься в продолжении «Метода»

«Мне предлагали много разных концепций “Метода”, но все они мало отличались от первого и второго сезонов. Это было не осмысление героев, а их эксплуатация. Наша текущая концепция предлагает совершенно новый взгляд, наполняет историю новыми персонажами и позволяет посмотреть на нее почти документально. Сейчас у нас есть возможность сделать из “Метода” очень яркую, насыщенную событиями реалистичную драму о нашем времени», — говорил режиссер.