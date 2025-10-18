Ричмонд
Паулина Андреева рассказала, почему отказалась сниматься в продолжении «Метода»

Актриса объяснила, почему больше не будет играть Есению в популярном сериале с Хабенским
Паулина Андреева
Паулина Андреева

Паулина Андреева впервые прокомментировала свой уход из сериала «Метод». В скором времени должна состояться премьера третьего сезона проекта. Однако 37-летняя актриса не появится в продолжении.

«Для меня драматургически сериал завершился на втором сезоне. Я очень рада возвращению Юры Быкова, который нашел новый способ рассказа этой истории. Я ему благодарна за нашу с ним работу на первом “Методе”. И ему, и Александру Цекало, и Константину Хабенскому. Счастье, что в моей жизни этот проект случился, но надо уметь завершать и идти дальше», — объяснила Андреева изданию PeopleTalk.

Паулина Андреева в сериале «Метод»
Паулина Андреева в сериале «Метод»

Паулина Андреева сыграла в сериале Есению Стеклову, стажера и возлюбленную сыщика Родиона Меглина (Константин Хабенский). Первый сезон вышел в 2015 году.

Действие третьей части «Метода» происходит спустя пять лет после событий, показанных во втором сезоне. Родион Меглин больше не работает один — теперь под его началом группа маньяков. Они прекрасно понимают психологию преступника и находят виновников самых жутких и кровавых серийных убийств по всей стране.

Известно, что Юрий Быков вернулся в режиссерское кресло. Он объяснял свой уход после первого сезона тем, что считал историю законченной.

«Мне предлагали много разных концепций “Метода”, но все они мало отличались от первого и второго сезонов. Это было не осмысление героев, а их эксплуатация. Наша текущая концепция предлагает совершенно новый взгляд, наполняет историю новыми персонажами и позволяет посмотреть на нее почти документально. Сейчас у нас есть возможность сделать из “Метода” очень яркую, насыщенную событиями реалистичную драму о нашем времени», — говорил режиссер.

Ранее Паулина Андреева заинтриговала поклонников, показав фото с ребенком. 


 