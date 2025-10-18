Юлия Высоцкая объяснила, почему муж называет ее Пятачком

Юлия Высоцкая замужем за Андреем Кончаловским 27 лет. В недавнем интервью актриса призналась, что до сих пор не понимает, чем так очаровала режиссера.
Звезда сериала «Хроники русской революции» заявила, что никогда не считала себя уверенной и роскошной женщиной, у которой толпы поклонников. Напротив, она чувствует себя той, кто «всегда на передовой». 52-летняя Высоцкая раскрыла забавное прозвище, которое ей в связи с этим дал супруг.
«Меня Андрей Сергеевич называет Пятачок. Всегда готовый. Ружье тебе надо? Будет. Шарики нужны? Будут. Лететь хочешь? Лети. Стреляю. Я человек на передовой. Роскошные женщины — они всегда в тылу, едят икру и пьют водку…» — объяснила артистка.
Напомним, Юлия Высоцкая в 1998 году вышла замуж за Андрея Кончаловского, который старше нее на 36 лет. У пары есть двое детей — 26-летняя Мария и 22-летний Петр.
