Юлия Высоцкая объяснила, почему муж называет ее Пятачком

Актриса рассказала о забавном прозвище, которое ей дал Кончаловский
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
Юлия Высоцкая и Андрей КончаловскийИсточник: Legion-Media.ru

Юлия Высоцкая замужем за Андреем Кончаловским 27 лет. В недавнем интервью актриса призналась, что до сих пор не понимает, чем так очаровала режиссера.

Звезда сериала «Хроники русской революции» заявила, что никогда не считала себя уверенной и роскошной женщиной, у которой толпы поклонников. Напротив, она чувствует себя той, кто «всегда на передовой». 52-летняя Высоцкая раскрыла забавное прозвище, которое ей в связи с этим дал супруг.

«Меня Андрей Сергеевич называет Пятачок. Всегда готовый. Ружье тебе надо? Будет. Шарики нужны? Будут. Лететь хочешь? Лети. Стреляю. Я человек на передовой. Роскошные женщины — они всегда в тылу, едят икру и пьют водку…» — объяснила артистка.

Напомним, Юлия Высоцкая в 1998 году вышла замуж за Андрея Кончаловского, который старше нее на 36 лет. У пары есть двое детей — 26-летняя Мария и 22-летний Петр. 

Ранее Юлия Высоцкая показала себя в необычном образе, а также рассказала о характере сына Петра.