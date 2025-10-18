Юлия Высоцкая объяснила, почему муж называет ее Пятачком

Звезда сериала «Хроники русской революции» заявила, что никогда не считала себя уверенной и роскошной женщиной, у которой толпы поклонников. Напротив, она чувствует себя той, кто «всегда на передовой». 52-летняя Высоцкая раскрыла забавное прозвище, которое ей в связи с этим дал супруг.