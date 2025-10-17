Драмеди про паромщика из запорожского села презентуют в пяти городах России

Как уточняет пресс-служба, «Паромщик» — драмеди, действие которой разворачивается в одном из запорожских сел на берегу приазовского лимана в год воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией. По сюжету паромщик Константиныч (в исполнении актера Артема Алексеева) берется перевозить людей между двумя берегами лимана после разрушения моста, помогая мирным жителям встретиться с родными.