Юлия Пересильд сообщила о новом романе: «У меня есть вторая половинка»

Юлия Пересильд призналась, что у нее появился новый возлюбленный. 41-летняя актриса не стала раскрывать подробности романа, но отметила, что у нее есть вторая половинка.
«У меня есть вторая половинка. Точно не поддерживаю историю, что женщина должна все сама, все одна. Я уже была там, я знаю этот путь, я его проходила. Это очень интересно, очень, но недолго… Очень тяжело быть одной! И не надо быть одной. Конечно, лучше одной, чем абы как — моя такая история, но, конечно, мечтать надо о любви, о парности», — рассказала звезда «Вызова» в шоу Aleko in my bag.
Актриса считает, что женщина всегда должна оставаться женщиной и иногда позволять себе быть слабой и глупой. Пересильд отметила, что успела побывать той, которая «в горящую избу войдет», но больше не хочет быть в этой роли.
«Это вот здесь оно, не в сумке, а сзади, как рюкзак, как запасной парашют. У меня эта опция есть, безусловно. Но я бы не хотела ей пользоваться в своей обычной жизни. Я бы хотела быть цветочком, о котором заботятся, которого любят», — объяснила артистка.
В апреле 2025 года Пересильд рассталась с коллегой Михаилом Тройником, с которым познакомилась на съемках фильма «Вызов». Пара объявила о своем романе осенью 2022-го. Звезды не называли причин разрыва, но отметили, что он произошел «с благодарностью и уважением друг к друг».
«Мы расстались. С благодарностью и уважением друг к другу мы приняли такое решение какое-то время назад. Во избежание слухов, сплетен, коих уже немало, — говорим об этом сейчас сами. Никто не виноват», — сообщила звезда фильма «Мужу привет».
Ранее Юлия Пересильд состояла в отношениях с режиссером Алексеем Учителем, от которого у нее есть 16-летняя дочь Анна и 12-летняя дочь Мария.