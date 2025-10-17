Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Юлия Пересильд сообщила о новом романе: «У меня есть вторая половинка»

41-летняя актриса рассказала о личной жизни, признавшись, что одной быть очень тяжело
Юлия Пересильд на премьере фильма «Финист. Первый богатырь», фото: пресс-служба
Юлия Пересильд на премьере фильма «Финист. Первый богатырь», фото: пресс-служба

Юлия Пересильд призналась, что у нее появился новый возлюбленный. 41-летняя актриса не стала раскрывать подробности романа, но отметила, что у нее есть вторая половинка.

«У меня есть вторая половинка. Точно не поддерживаю историю, что женщина должна все сама, все одна. Я уже была там, я знаю этот путь, я его проходила. Это очень интересно, очень, но недолго… Очень тяжело быть одной! И не надо быть одной. Конечно, лучше одной, чем абы как — моя такая история, но, конечно, мечтать надо о любви, о парности», — рассказала звезда «Вызова» в шоу Aleko in my bag.

Актриса считает, что женщина всегда должна оставаться женщиной и иногда позволять себе быть слабой и глупой. Пересильд отметила, что успела побывать той, которая «в горящую избу войдет», но больше не хочет быть в этой роли.

«Это вот здесь оно, не в сумке, а сзади, как рюкзак, как запасной парашют. У меня эта опция есть, безусловно. Но я бы не хотела ей пользоваться в своей обычной жизни. Я бы хотела быть цветочком, о котором заботятся, которого любят», — объяснила артистка.

Юлия Пересильд с дочками Анной и Марией
Юлия Пересильд с дочками Анной и МариейИсточник: Соцсети

В апреле 2025 года Пересильд рассталась с коллегой Михаилом Тройником, с которым познакомилась на съемках фильма «Вызов». Пара объявила о своем романе осенью 2022-го. Звезды не называли причин разрыва, но отметили, что он произошел «с благодарностью и уважением друг к друг».

«Мы расстались. С благодарностью и уважением друг к другу мы приняли такое решение какое-то время назад. Во избежание слухов, сплетен, коих уже немало, — говорим об этом сейчас сами. Никто не виноват», — сообщила звезда фильма «Мужу привет».

Ранее Юлия Пересильд состояла в отношениях с режиссером Алексеем Учителем, от которого у нее есть 16-летняя дочь Анна и 12-летняя дочь Мария.