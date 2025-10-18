«Грабитель с крыши» – непредсказуемый ромком с Ченнингом Татумом. Чем он цепляет?

О чем фильм «Грабитель с крыши»
Отставной спецназовец армии США Джеффри Манчестер не смог найти себя на гражданке. У молодого, способного, сообразительного парня не ладится с работой, он не вылезает из долгов. Не может подарить дочке на день рождения велосипед, да и вообще ничего. А ведь есть еще двое маленьких близнецов. У жены кончилось терпение, она собирается уходить. В отчаянии Джефф разрабатывает план грабежа «Макдональдсов». Мужчина очень вежливо просит персонал спрятаться в морозилке, забирает деньги и потом вызывает полицию, чтобы та освободила людей. Не учел он только того, что судья квалифицирует это как похищение и впаяет срок в десятки лет.
В тюрьме у Манчестера вновь включится его «суперсила» — наблюдательность и сообразительность. Он совершает побег и, в ожидании поддельных документов, придумывает себе укрытие в провинциальном магазине игрушек. Постепенно наладив быт, Джефф влюбляется в Ли, симпатичную продавщицу средних лет, которая одна воспитывает двух дочек. Он души не чает в своей новой семье, а они — в нем. Но как легализоваться, когда полиция идет по следу?
Зачем смотреть
«Грабитель с крыши» — увлекательная, трогательная и печальная история в стиле романтического реализма с прекрасным дуэтом Ченнинга Татума и Кирстен Данст. Актеры с впечатляющей достоверностью создают образы простых бедных провинциалов, при этом наполняя их необыкновенным обаянием и теплотой.
Но и в ролях второго плана здесь целый букет сильных артистов, способных даже парой сцен и фраз создать живые образы. Такова в роли подруги армейского товарища Джеффа Джуно Темпл (потрясающая Каролина из «Колеса чудес» Вуди Аллена и, кстати, дочка культового британского режиссера Джулиана Темпла). Интересная, неоднозначная роль у Питера Динклэйджа, сыгравшего, с одной стороны, токсичного циника, озабоченного только бизнесом, но все же неплохого человека, увлеченного своим делом. В сущности, даже у эпизодников здесь нет формальных, незапоминающихся персонажей.
Сюжет фильма нетривиален — очевидно, по той причине, что не является плодом фантазии профессиональных сценаристов с их приемчиками, а взят из самой жизни. Кино основано на реальных событиях, и их развитие, как и решения героев, предугадывать не получится. К слову, не стоит пропускать финальные титры, там будет очень интересная документальная вставка, интервью с несколькими прототипами героев ленты, включая Ли.
И, конечно, сама история главного героя подкидывает неплохую пищу для размышлений, заставляя задаваться вопросом — как человек с его способностями и данными мог так бездарно загубить свою жизнь?
Почему можно не смотреть
К сожалению, режиссер Дерек Сиенфрэнс избегает более серьезного и глубокого разговора о причинах произошедшего с Джеффри Манчестером. Мы видим только увлекательную историю, в которой немало юмора и драйва, есть даже голый зад перепуганного Татума, убегающего по супермаркету от не менее перепуганного Динклэйджа. Но вопрос, который задают Манчестеру все, включая зрителей и его самого, — «Какого... ты все это сделал?» — не находит даже попытки анализа. Что ж, остается утешаться тем, что зрителям точно будет о чем поговорить после просмотра.