«Грабитель с крыши» – непредсказуемый ромком с Ченнингом Татумом. Чем он цепляет?

Отставной спецназовец армии США Джеффри Манчестер не смог найти себя на гражданке. У молодого, способного, сообразительного парня не ладится с работой, он не вылезает из долгов. Не может подарить дочке на день рождения велосипед, да и вообще ничего. А ведь есть еще двое маленьких близнецов. У жены кончилось терпение, она собирается уходить. В отчаянии Джефф разрабатывает план грабежа «Макдональдсов». Мужчина очень вежливо просит персонал спрятаться в морозилке, забирает деньги и потом вызывает полицию, чтобы та освободила людей. Не учел он только того, что судья квалифицирует это как похищение и впаяет срок в десятки лет.