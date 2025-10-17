Кустурица сообщил о планах снять три фильма в России

Сербский режиссер Эмир Кустурица планирует снять в России три фильма. Об этом он рассказал Life.ru на праздновании 20-летия телеканала RT. По словам режиссера, в частности, он планирует экранизировать повесть Валентина Распутина «Последний срок».
«Я буду начинать первый фильм из этой трилогии, который на основе повести Распутина, называется “Последний срок”. Потом я думаю, что в России сделаю еще два фильма», — отметил режиссер.
Кустурица также отреагировал на бурные дебаты вокруг использования искусственного интеллекта в кино. Он заявил, что машины, в отличие от людей, не способны постичь разницу между добром и злом, что делает невозможным создание фильмов, способных затронуть душу зрителя. По его мнению, фильмы, созданные ИИ, будут пустыми и лишенными подлинного смысла.
Ранее Эмир Кустурица раскритиковал современный кинематограф.