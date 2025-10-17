Кристен Стюарт представила на 69-м Лондонском кинофестивале свой режиссерский дебют — фильм «Хронология воды». Премьера ленты состоялась 16 октября в отеле Curzon Mayfair.
35-летняя актриса вернулась к природному цвет волос, перекрасившись из блондинки в шатенку. Украшением ее образа стала короткая дерзкая челка. Для выхода в свет Кристен выбрала черно-белое мини-платье на бретелях. Сверху звезда надела черный удлиненный пиджак. Актриса, которая чаще всего бывает серьезной на публичных мероприятиях, открыто улыбалась.
Компанию Кристен Стюарт составила Имоджен Путс, сыгравшая главную роль в «Хронологии воды».
Фильм «Хронология воды» рассказывает о женщине, которая, пережив тяжелое детство, направляет все свои силы на занятия плаванием. В течение жизни она переживает разного рода зависимости, но, в конце концов, обнаруживает у себя яркий писательский дар.
Ранее Кристен Стюарт получила первую награду за режиссерский дебют.