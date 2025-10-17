35-летняя актриса вернулась к природному цвет волос, перекрасившись из блондинки в шатенку. Украшением ее образа стала короткая дерзкая челка. Для выхода в свет Кристен выбрала черно-белое мини-платье на бретелях. Сверху звезда надела черный удлиненный пиджак. Актриса, которая чаще всего бывает серьезной на публичных мероприятиях, открыто улыбалась.