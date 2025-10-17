Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Опять брюнетка: Кристен Стюарт вышла в свет в новом имидже

Актриса изменила цвет волос и сделала челку
Кристен Стюарт
Кристен СтюартИсточник: AP

Кристен Стюарт представила на 69-м Лондонском кинофестивале свой режиссерский дебют — фильм «Хронология воды». Премьера ленты состоялась 16 октября в отеле Curzon Mayfair.

35-летняя актриса вернулась к природному цвет волос, перекрасившись из блондинки в шатенку. Украшением ее образа стала короткая дерзкая челка. Для выхода в свет Кристен выбрала черно-белое мини-платье на бретелях. Сверху звезда надела черный удлиненный пиджак. Актриса, которая чаще всего бывает серьезной на публичных мероприятиях, открыто улыбалась.

Кристен Стюарт
Кристен СтюартИсточник: Legion-Media.ru

Компанию Кристен Стюарт составила Имоджен Путс, сыгравшая главную роль в «Хронологии воды».

Фильм «Хронология воды» рассказывает о женщине, которая, пережив тяжелое детство, направляет все свои силы на занятия плаванием. В течение жизни она переживает разного рода зависимости, но, в конце концов, обнаруживает у себя яркий писательский дар.

Ранее Кристен Стюарт получила первую награду за режиссерский дебют.