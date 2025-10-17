Ричмонд
Рената Литвинова снялась в купальнике в снегу

58-летняя актриса опубликовала необычное фото
Режиссер, актриса Рената Литвинова снялась в купальнике в снегу. Звезда отдыхает в оздоровительной клинике в Испании, где проходит разные процедуры.

Артистка решилась зайти в снежную кабину после сауны и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

58-летняя знаменитость недавно напугала поклонников своей худобой. Многие заподозрили, что у Литвиновой анорексия, и призвали ее обратиться к врачу. Однако режиссер ничего не ответила обеспокоенным подписчикам.

Ранее Рената Литвинова показала себя в свадебном образе.