Режиссер, актриса Рената Литвинова снялась в купальнике в снегу. Звезда отдыхает в оздоровительной клинике в Испании, где проходит разные процедуры.
Артистка решилась зайти в снежную кабину после сауны и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
58-летняя знаменитость недавно напугала поклонников своей худобой. Многие заподозрили, что у Литвиновой анорексия, и призвали ее обратиться к врачу. Однако режиссер ничего не ответила обеспокоенным подписчикам.
Ранее Рената Литвинова показала себя в свадебном образе.