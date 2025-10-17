В основе романтической комедии «Любовь с первого поцелуя» лежит необычный сюжет: главный герой обладает даром видеть будущее отношений уже в момент первого поцелуя. История разворачивается вокруг Хавьера, который из-за такого дара испытывает серьезные трудности с романтическими знакомствами. Он заранее знает, чем может обернуться связь с новой девушкой, и часто прерывает отношения сразу же после первого поцелуя, чтобы избежать возможной боли. Все меняется, когда на вечеринке он случайно целует Люсию, девушку своего лучшего друга, и видит в ней ту единственную, с которой ему суждено быть вместе.