СМИ узнали о состоянии Брижит Бардо

91-летняя Бардо идет на поправку после операции
Брижит Бардо
Брижит БардоИсточник: Legion-Media.ru

ПАРИЖ, 17 окт — РИА Новости. Французская актриса Брижит Бардо постепенно идет на поправку после перенесенной операции в связи с «тяжелым заболеванием», сообщает радиостанция ici со ссылкой на информированные источники.

«Брижит Бардо госпитализирована в Тулоне, согласно нескольким источникам, с которыми связалась (радиостанция — ред.) ici Provence, они уточняют, что жительница Сан-Тропе, которой исполнился 91 год 28 сентября, постепенно идет на поправку», — говорится в материале.

Ранее издание Nice-Matin сообщило, что Брижит Бардо уже на протяжении трех недель находится в частной больнице Сен-Жан, где она перенесла операцию в связи с тяжелым заболеванием. О каком заболевании идет речь, не сообщается. Согласно газете, 91-летнюю актрису могут выписать через несколько дней.