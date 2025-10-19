Не памятник, а живой человек. Чем завораживает неоднозначный фильм «Лермонтов»

Для Мартынова Лермонтов — не портрет из учебника и не памятник в центре Москвы. А такой же парень, как он, буквально с соседней парты. На свете не так много людей, которым довелось испытать подобный опыт. Когда твой друг детства и юности превращается даже не в знаменитость — это банально, — но в признанного великого поэта. А для тебя он не только великие строки, но и тот обычный человек, с которым бывало всякое. В том числе и такое, что лучше бы посторонним и не знать.