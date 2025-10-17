В 98 лет умер актер из «Голого пистолета» Эд Уильямс

Уильямс, уроженец Калифорнии, за свою карьеру часто воплощал образы проповедников, священников и других служителей церкви. Широкую известность ему принесла роль ученого-полицейского в серии фильмов «Голый пистолет», а также роль священника в комедийной ленте «Отец невесты».