В 98 лет умер актер из «Голого пистолета» Эд Уильямс

Журнал Hollywood Reporter сообщил о кончине американского актера Эда Уильямса, известного по роли во всех частях фильма «Голый пистолет» с Лесли Нильсеном в главной роли. Актеру было 98 лет.
По словам Стефани Уильямс, внучки артиста, он ушел из жизни 2 октября в Лос-Анджелесе.
Уильямс, уроженец Калифорнии, за свою карьеру часто воплощал образы проповедников, священников и других служителей церкви. Широкую известность ему принесла роль ученого-полицейского в серии фильмов «Голый пистолет», а также роль священника в комедийной ленте «Отец невесты».
Помимо съемок в кино, Уильямс преподавал основы вещания в колледже и работал диктором на телевидении.