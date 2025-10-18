Джейкоб Элорди признался, что испытал мучения при подготовке к роли Франкенштейна

Джейкоб Элорди дал новое интервью изданию Los Angeles Times, в котором поговорил о работе с режиссером Гильермо дель Торо. Актер был выбран на роль Франкенштейна в киноадаптации классического романа 1818 года после того, как Эндрю Гарфилд выбыл из проекта в конце 2023 года. Это оставило Элорди совсем немного времени для подготовки к роли.
До Франкенштейна артист снимался в мини-сериале о Второй мировой войне под названием «Узкая дорога на дальний север». Роль потребовала от него значительных изменений физической формы: актеру пришлось сильно похудеть. Это произошло как раз незадолго до того, как стало известно, что он будет играть Франкенштейна.
«У меня были моменты, когда я действительно испытывал большую муку по ночам. Как-то раз я проснулся, и мое тело так сильно болело. В тот момент я понял, что это было настоящим благословением для роли Франкенштейна, потому что я мог сформулировать для себя эти чувства, эти страдания», — отметил Элорди.
Премьера нового фильма о жизни легендарного монстра состоялась 30 августа 2025 года на Венецианском кинофестивале, а 7 октября картина вышла в мировой прокат. Вместе с Элорди в картине также снялись Миа Гот, Оскар Айзек, Кристоф Вальц, Феликс Каммерер и многие другие.
