Джейкоб Элорди признался, что испытал мучения при подготовке к роли Франкенштейна

«У меня были моменты, когда я действительно испытывал большую муку по ночам. Как-то раз я проснулся, и мое тело так сильно болело. В тот момент я понял, что это было настоящим благословением для роли Франкенштейна, потому что я мог сформулировать для себя эти чувства, эти страдания», — отметил Элорди.