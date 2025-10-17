Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ченнинг Татум рассказал о травме на съемках обнаженной сцены: «Мокрый, весь в мыле»

Актер оказался в сложной ситуации во время съемок фильма «Грабитель с крыши»
Ченнинг Татум
Ченнинг ТатумИсточник: Legion-Media.ru

Ченнинг Татум рассказал, как получил шрам во время съемок обнаженным в фильме «Грабитель с крыши». В ленте вместе с ним снималась Кирстен Данст.

В картине Ченнинг Татум играет преступника, который в течение нескольких месяцев прячется в большом магазине игрушек. В одной из сцен актеру пришлось сниматься полностью обнаженным: его герой принимал душ и только что намылился. Но менеджер магазина (Питер Динклэйдж) некстати его обнаруживает. В этой сцене Ченнингу пришлось бежать по рядам с игрушками полностью голым, спотыкаясь о разные предметы, и в итоге — перелезать через стену.

«Это было не очень весело, потому что я был голый, и никакие прокладки или что-то в этом роде надеть не мог. Плюс ко всему, я был мокрый, весь в мыле, а все вокруг было скользким», — поделился актер.

Кадр из фильма «Грабитель с крыши»
Кадр из фильма «Грабитель с крыши»

По словам Татума, он поранился, запрыгивая на стеллаж с велосипедами. После этого ему пришлось совершить еще один прыжок — в убежище своего героя. 

«Я не смог перелезть через край убежища и порезался. У меня до сих пор шрам на ноге. Тогда нам пришлось просто заклеить его и продолжить съемки», — рассказал исполнитель.

Кадр из фильма «Грабитель с крыши»
Кадр из фильма «Грабитель с крыши»

«Грабитель с крыши» — криминальная комедия с Ченнингом Татумом и Кирстен Данст в главных ролях. По сюжету, бывший армейский рейнджер Джеффри Манчестер совершил несколько дерзких ограблений. Сбежав из тюрьмы, мужчина залег на дно в магазине игрушек и влюбился в его продавщицу. Режиссером фильма выступил Дерек Сиенфрэнс. В основе сюжета лежит реальная история.

Ранее Ченнинг Татум поцеловал 26-летнюю возлюбленную на красной дорожке.