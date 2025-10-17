Ченнинг Татум рассказал, как получил шрам во время съемок обнаженным в фильме «Грабитель с крыши». В ленте вместе с ним снималась Кирстен Данст.
В картине Ченнинг Татум играет преступника, который в течение нескольких месяцев прячется в большом магазине игрушек. В одной из сцен актеру пришлось сниматься полностью обнаженным: его герой принимал душ и только что намылился. Но менеджер магазина (Питер Динклэйдж) некстати его обнаруживает. В этой сцене Ченнингу пришлось бежать по рядам с игрушками полностью голым, спотыкаясь о разные предметы, и в итоге — перелезать через стену.
«Это было не очень весело, потому что я был голый, и никакие прокладки или что-то в этом роде надеть не мог. Плюс ко всему, я был мокрый, весь в мыле, а все вокруг было скользким», — поделился актер.
По словам Татума, он поранился, запрыгивая на стеллаж с велосипедами. После этого ему пришлось совершить еще один прыжок — в убежище своего героя.
«Я не смог перелезть через край убежища и порезался. У меня до сих пор шрам на ноге. Тогда нам пришлось просто заклеить его и продолжить съемки», — рассказал исполнитель.
«Грабитель с крыши» — криминальная комедия с Ченнингом Татумом и Кирстен Данст в главных ролях. По сюжету, бывший армейский рейнджер Джеффри Манчестер совершил несколько дерзких ограблений. Сбежав из тюрьмы, мужчина залег на дно в магазине игрушек и влюбился в его продавщицу. Режиссером фильма выступил Дерек Сиенфрэнс. В основе сюжета лежит реальная история.
