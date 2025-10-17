Ричмонд
Что известно о фильме «Хроники Нарнии» (2026): последние новости о премьере

Премьера новой экранизации одноименного произведения Клайва Стейплза Льюиса «Хроники Нарнии» ожидается в 2026 году. В статье делимся последними новостями о проекте
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф
Кадр из фильма «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф»

Одна из самых ожидаемых премьер 2026 года — новая экранизация одной из книг Клайва Стейплза Льюиса «Хроники Нарнии». Проект был долгое время окружен слухами и домыслами, а теперь начинают появляться первые подтвержденные детали. Расскажем, что известно о премьере, когда стартовали съемки, кто вошел в актерский состав и о чем будет грядущий фильм.

Известно ли, когда выйдет фильм «Хроники Нарнии»

Съемки новой экранизации «Хроник Нарнии» начались в августе 2025 года. Сценарий и постановку фильма взяла на себя Грета Гервиг, известная зрителям по работе над «Барби». Мировая премьера запланирована на 26 ноября 2026 года.

В основу сценария легла шестая книга Клайва Стейплза Льюиса — «Племянник чародея». Она рассказывает о создании Нарнии: юные Дигори Кирк и Полли Пламмер случайно открывают путь в волшебный мир благодаря магическим опытам дяди Дигори.

Кадр из фильма Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф
Кадр из фильма «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф»

Где проходят съемки фильма «Хроники Нарнии»

Работа над новой экранизацией «Хроник Нарнии» проходит в Великобритании. Основной съемочной площадкой стала студия Shepperton Studios в графстве Суррей — здесь строятся декорации и снимаются масштабные сцены с использованием визуальных эффектов.

Помимо съемок в студийных павильонах, съемочная группа активно работает на улицах британской столицы. Так, в центральной части Лондона камеры уже замечали в районе Bank Station и Royal Exchange, а также вдоль берега Темзы. Для съемок эти локации временно превратили в послевоенный Лондон, наполнив их характерными деталями эпохи — раритетными автомобилями, вывесками 1950-х годов.

Кадр из фильма Хроники Нарнии: Покоритель Зари
Кадр из фильма «Хроники Нарнии: Покоритель Зари»

Производство части сцен вынесено за пределы столицы. Так, съемки развернулись в промышленных кварталах Манчестера, а также в Брадфорде, где старинные фасады зданий районов Manningham и Little Germany идеально подходят для воссоздания атмосферы середины XX века.

Кто снимается в фильме «Хроники Нарнии»

Эмма Маки
Эмма МакиИсточник: Legion-Media.ru

Актерский состав фильма впечатляет. Уже известно, что роль Джадис исполнит Эмма Маки, роль Эндрю Кеттерли — Дэниэл Крэйг, роль Мейбл Керк — Кэри Маллиган. Также ожидается, что озвучивать Аслана будет Мэрил Стрип. Остальной каст пока не раскрывается.

Дэниэл Крэйг
Дэниэл КрэйгИсточник: Legion-Media

О чем будет фильм «Хроники Нарнии»

Действие фильма развернется во время Второй мировой войны. После начала бомбардировок Лондона детей семьи Певенси — Питера, Сьюзен, Эдмунда и Люси — отправляют в деревню под опеку профессора Дигори Керка. В его старинном доме Люси случайно находит платяной шкаф, который оказывается порталом в волшебную страну Нарнию. Попав в этот мир, дети становятся участниками древнего противостояния добра и зла. Им предстоит встретить мудрого льва Аслана и Белую Колдунью, а также принять участие в событиях, которые навсегда изменят судьбу Нарнии.

Кадр из фильма Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф
Кадр из фильма «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф»Источник: Legion-Media.ru