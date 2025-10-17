Действие фильма развернется во время Второй мировой войны. После начала бомбардировок Лондона детей семьи Певенси — Питера, Сьюзен, Эдмунда и Люси — отправляют в деревню под опеку профессора Дигори Керка. В его старинном доме Люси случайно находит платяной шкаф, который оказывается порталом в волшебную страну Нарнию. Попав в этот мир, дети становятся участниками древнего противостояния добра и зла. Им предстоит встретить мудрого льва Аслана и Белую Колдунью, а также принять участие в событиях, которые навсегда изменят судьбу Нарнии.