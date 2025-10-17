Киану Ривз рассказал, как в молодости чуть не взял себе странный псевдоним

61-летний Киану Ривз рассказал в подкасте New Heights о том, как в юности чуть не изменил свое имя под давлением менеджера.
«В 20 лет я поехал на машине в Лос-Анджелес. Вышел из машины, и мой менеджер сказал: “Мы хотим сменить твое имя”», — рассказал актер.
Сначала молодого исполнителя смутила эта идея. Но все-таки Ривз задумался над альтернативным вариантом. Звезда «Джона Уика» вспомнил, как однажды шел по пляжу и решал, какое же имя ему выбрать.
«Мое второе имя — Чарльз, поэтому я подумал: “Чак”? Вырос я на улице под названием Спадина, значит — Чак Спадина», — вспомнил со смехом актер. Однако в итоге Ривз сообщил менеджеру, что останется со своим родным именем.
Вскоре актер перестал нуждаться в псевдонимах — его стали узнавать на улицах. Голливудский прорыв Ривза пришелся на 1988 год, когда вышли фильмы «Прошлой ночью» и «Опасные связи». Уже в следующем 1989 году Ривз снялся в ставшей культовой комедии «Невероятные приключения Билла и Теда».
Многим популярным актерам в молодости предлагали сменить имя. Компанию Киану Ривзу составляют такие звезды как Бенисио Дель Торо, Леонардо ДиКаприо и даже Барбра Стрейзанд, тоже отказавшиеся придумывать псевдонимы.
Ранее Киану Ривз поделился воспоминаниями о Дайан Китон, с которой у него был кинороман.