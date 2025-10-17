Ричмонд
Киану Ривз рассказал, как в молодости чуть не взял себе странный псевдоним

Актер вспомнил, как в начале карьеры его просили изменить имя
Киану Ривз
Киану РивзИсточник: Legion-Media

61-летний Киану Ривз рассказал в подкасте New Heights о том, как в юности чуть не изменил свое имя под давлением менеджера.

«В 20 лет я поехал на машине в Лос-Анджелес. Вышел из машины, и мой менеджер сказал: “Мы хотим сменить твое имя”», — рассказал актер.

Сначала молодого исполнителя смутила эта идея. Но все-таки Ривз задумался над альтернативным вариантом. Звезда «Джона Уика» вспомнил, как однажды шел по пляжу и решал, какое же имя ему выбрать.

«Мое второе имя — Чарльз, поэтому я подумал: “Чак”? Вырос я на улице под названием Спадина, значит — Чак Спадина», — вспомнил со смехом актер. Однако в итоге Ривз сообщил менеджеру, что останется со своим родным именем.

Кадр из фильма «Прошлой ночью»
Кадр из фильма «Прошлой ночью»

Вскоре актер перестал нуждаться в псевдонимах — его стали узнавать на улицах. Голливудский прорыв Ривза пришелся на 1988 год, когда вышли фильмы «Прошлой ночью» и «Опасные связи». Уже в следующем 1989 году Ривз снялся в ставшей культовой комедии «Невероятные приключения Билла и Теда».

Киану Ривз
Киану РивзИсточник: кадр из фильма «Невероятные приключения Билла и Теда»

Многим популярным актерам в молодости предлагали сменить имя. Компанию Киану Ривзу составляют такие звезды как Бенисио Дель Торо, Леонардо ДиКаприо и даже Барбра Стрейзанд, тоже отказавшиеся придумывать псевдонимы.

Ранее Киану Ривз поделился воспоминаниями о Дайан Китон, с которой у него был кинороман.