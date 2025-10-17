В «Союзмультфильме» оценили помощь ИИ при создании анимации

«Я думаю, здесь важно разобраться, кто является творцом, а кто является помощником. Очень важно, чтобы человек и искусственный интеллект не поменялись местами в художественной анимации, потому что сфера творчества — это диалог между людьми, в первую очередь. Искусственный интеллект — могущественный инструмент, который может помочь нам выйти на какую-то новую орбиту. Совершенно очевидно, что [искусственный интеллект] станет частью нашей индустрии», — сказал Машковцев в ходе фестиваля якутской анимации TO: KU Fest.