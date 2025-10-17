В «Союзмультфильме» оценили помощь ИИ при создании анимации

ЯКУТСК, 17 октября. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) станет частью индустрии создания мультфильмов и может помочь выйти «на новую орбиту». Такое мнение высказал журналистам генеральный директор студии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.
«Я думаю, здесь важно разобраться, кто является творцом, а кто является помощником. Очень важно, чтобы человек и искусственный интеллект не поменялись местами в художественной анимации, потому что сфера творчества — это диалог между людьми, в первую очередь. Искусственный интеллект — могущественный инструмент, который может помочь нам выйти на какую-то новую орбиту. Совершенно очевидно, что [искусственный интеллект] станет частью нашей индустрии», — сказал Машковцев в ходе фестиваля якутской анимации TO: KU Fest.
При этом, считает он, важно, чтобы ИИ как «инструмент не выхолостил человеческое творчество, человеческую фантазию». «Потому что именно это ценность творчества: вы можете поделиться тем, что вы чувствуете, и тем, как именно вы видите этот мир», — добавил он.
В Якутске с 16 по 18 октября проходит третий фестиваль якутской анимации TO: KU Fest 2025. Он собрал ведущих специалистов, в том числе представителей всех якутских анимационных студий. Предусмотрены мастер-классы, образовательный и лекционный блоки с привлечением экспертов.