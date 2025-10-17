После выхода в 1973 году фильм «Земля Санникова» стал одной из самых запоминающихся советских кинолент о приключениях и мечте. Картина, созданная по мотивам романа Владимира Обручева, перенесла зрителей в суровые и прекрасные пейзажи Крайнего Севера, где группа отважных исследователей пыталась найти легендарную землю, скрытую за ледяными горами.
В статье расскажем, где снимали фильм «Земля Санникова». Вы узнаете, в каких уголках СССР создавалась атмосфера Земли Санникова и полярного круга и какие неожиданности ждали съемочную группу вдали от цивилизации.
Места и локации, где снимали фильм «Земля Санникова»
Фильм «Земля Санникова» вышел в 1973 году на киностудии «Мосфильм». Режиссеры — Альберт Мкртчян и Леонид Попов — создали масштабную приключенческую драму с элементами фантастики. В центре сюжета — экспедиция, отправившаяся на поиски легендарной земли за полярными льдами, где, по преданию, существует теплый край, спасенный от холода вулканическим теплом. Главные роли исполнили Владислав Дворжецкий, Георгий Вицин, Олег Даль, Юрий Назаров, Махмуд Эсамбаев и др.
Чтобы передать величие северной природы и ощущение неизведанного, съемочная группа работала в самых разных уголках страны. Так режиссеры смогли создать убедительную иллюзию далекой и загадочной Земли Санникова.
Финский залив
Эпизод ледового похода, один из самых впечатляющих в фильме «Земля Санникова», снимали на льду Финского залива. Выбор локации был продиктован тем, что только на Финском заливе удалось снять реалистичные кадры без сложных декораций. Местные пейзажи с замерзшей водой, снежными полями и ветрами, дующими с Балтики, идеально передавали ощущение Крайнего Севера. Съемки проходили в сильный мороз, из-за которого техника быстро покрывалась инеем, а актерам приходилось много мерзнуть.
Кроноцкий заповедник на Камчатке (Долина гейзеров)
Множество сцен фильма «Земля Санникова», передающих загадочную и впечатляющую природу мифической земли, были сняты в Долине гейзеров на Камчатке. Это одно из крупнейших гейзерных полей в мире. Оно изобилует кипящими озерами, паровыми выбросами и фумаролами. Вулканические формы рельефа, разноуровневые потоки пара и минерализованная почва создают экзотические, необычные пейзажи, которые на экране идеально передают атмосферу первозданной и таинственной территории.
Долина гейзеров стала образом самой Земли Санникова, ее теплых и необычных ландшафтов среди холодного, арктического окружения. Съемки здесь были сложными: тяжелые климатические условия, нестабильный грунт и ограниченный доступ к заповедной зоне создавали немало проблем режиссерам.
Выборг
Сцены подъема Крестовского на колокольню и прощания Ильина с невестой были сняты в Выборге. Так, для подъема Крестовского на колокольню режиссеры выбрали Часовую башню, а сцены прощания Ильина с невестой и отплытия экспедиции снимались в парке Монрепо. Фоном послужили острова Былинный и Людвигштайн.
Часовая башня в Выборге — одна из самых значимых архитектурных доминант города. Изначально созданная в XVI веке как колокольня при кафедральном соборе, она была перестроена в XVIII веке и в настоящее время служит смотровой площадкой, являясь символом города.
Парк Монрепо, расположенный на побережье бухты Защитной Выборгского залива, известен своими живописными пейзажами и архитектурными памятниками. Остров Людвигштайн в XIX веке был соединен с берегом паромной переправой, а в советский период — деревянным мостом. Сегодня остров временно закрыт для посещения.
Кабардино-Балкария
В Кабардино-Балкарии снимали шаманские ритуалы и мистические обряды. Одной из локаций стали озера Шадхурей, расположенные в Зольском районе. Так, на Малом Шадхурее была отснята сцена жертвоприношения белого оленя, который, согласно сюжету, был поглощен водоворотом в центре озера. Еще одна важная сцена — очищение соплеменницы шаманом — была снята в Чегемском ущелье у водопадов близ села Хушто-Сырт.
Интересные факты о съемках фильма «Земля Санникова»
Вот несколько фактов, которые делают картину еще более интересной:
Основой для сценария послужил одноименный роман геолога Владимира Обручева. Однако от оригинального произведения в фильме осталась только главная идея — поиски загадочной Земли Санникова. Научно-фантастический роман превратился в приключенческую киноленту.
Первоначально роль Крестовского должен был сыграть Владимир Высоцкий. Однако по политическим причинам и из-за негативного освещения его образа в зарубежной прессе актера не утвердили на эту роль.
Песни для фильма изначально записал Олег Даль. При сдаче картины комиссии «Мосфильма» директор студии потребовал переозвучить песни, так как актер записывал их в нетрезвом состоянии и местами сбивался с ритма. В итоге для новой записи пригласили Олега Анофриева.
Племя онкилонов сыграли танцоры балетных трупп со всей страны — казахи, киргизы, буряты. Чтобы сделать образы еще более экзотичными, актерам приходилось темнить кожу и надевать светлые парики.