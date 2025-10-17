Эпизод ледового похода, один из самых впечатляющих в фильме «Земля Санникова», снимали на льду Финского залива. Выбор локации был продиктован тем, что только на Финском заливе удалось снять реалистичные кадры без сложных декораций. Местные пейзажи с замерзшей водой, снежными полями и ветрами, дующими с Балтики, идеально передавали ощущение Крайнего Севера. Съемки проходили в сильный мороз, из-за которого техника быстро покрывалась инеем, а актерам приходилось много мерзнуть.