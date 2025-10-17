Повзрослели: звезды «Очень странных дел» снялись для обложки журнала Time

Первый сезон «Очень странных дел» вышел летом 2016 года. Милли Бобби Браун на тот момент было всего одиннадцать лет, как и ее героине — девочке со сверхспособностями Джейн. Сейчас актрисе 21 год, она замужем и удочерила девочку.