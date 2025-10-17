Ричмонд
Повзрослели: звезды «Очень странных дел» снялись для обложки журнала Time

Накануне выхода финального сезона сериала «Очень странные дела» актеры появились на обложке авторитетного издания
Финн Вулфард, Ноа Шнапп, Милли Бобби Браун, Калеб Маклафлин, Сэди Синк и Гейтен Матараццо / Источник: Time
Перед выходом пятого и финального сезона сериала «Очень странные дела» исполнители главных ролей снялись для обложки журнала Time и приняли участие в фотосете.

Финн Вулфхард, Ноа Шнапп, Милли Бобби Браун, Калеб Маклафлин, Сэди Синк и Гейтен Матараццо, начавшие сниматься в проекте еще детьми, заметно повзрослели.

Первый сезон «Очень странных дел» вышел летом 2016 года. Милли Бобби Браун на тот момент было всего одиннадцать лет, как и ее героине — девочке со сверхспособностями Джейн. Сейчас актрисе 21 год, она замужем и удочерила девочку.

Финн Вулфард, Ноа Шнапп, Милли Бобби Браун, Калеб Маклафлин, Сэди Синк и Гейтен Матараццо / Источник: Time
Самый старший из этой актерской компании — 24-летний Калеб Маклафлин, исполняющий роль Лукаса Синклера.

Сериал Мэтта и Росса Даффер «Очень странные дела», стартовавший в 2016 году, стал телевизионным феноменом и завоевал огромную популярность у зрителей во всем мире.

Пятый сезон масштабной фантастической ретро-саги станет прощальным. Четыре серии финального сезона выйдут 26 ноября. Последний восьмой эпизод выйдет 31 декабря 2025 года и будет длиться около двух часов.