Повзрослели: звезды «Очень странных дел» снялись для обложки журнала Time

Перед выходом пятого и финального сезона сериала «Очень странные дела» исполнители главных ролей снялись для обложки журнала Time и приняли участие в фотосете.
Финн Вулфхард, Ноа Шнапп, Милли Бобби Браун, Калеб Маклафлин, Сэди Синк и Гейтен Матараццо, начавшие сниматься в проекте еще детьми, заметно повзрослели.
Первый сезон «Очень странных дел» вышел летом 2016 года. Милли Бобби Браун на тот момент было всего одиннадцать лет, как и ее героине — девочке со сверхспособностями Джейн. Сейчас актрисе 21 год, она замужем и удочерила девочку.
Самый старший из этой актерской компании — 24-летний Калеб Маклафлин, исполняющий роль Лукаса Синклера.
Сериал Мэтта и Росса Даффер «Очень странные дела», стартовавший в 2016 году, стал телевизионным феноменом и завоевал огромную популярность у зрителей во всем мире.
Пятый сезон масштабной фантастической ретро-саги станет прощальным. Четыре серии финального сезона выйдут 26 ноября. Последний восьмой эпизод выйдет 31 декабря 2025 года и будет длиться около двух часов.