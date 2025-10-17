Екатерина Климова снялась обнаженной в ванне на Мальдивах

«Как у вас дела? Осень наконец вступила в свои права, и суета не оставляет шанса расслабиться, а я уже скучаю по лету. Пересматривала фотографии с отдыха на Мальдивах и поняла, что надо найти время для спа или бани. Конечно, в путешествиях местный колорит и потрясающие виды, которые открываются во время процедуры, способствуют расслаблению. А какие там закаты! Но в дождливой Москве в бане очень хорошо выпускать пар! Надо уметь останавливаться, иначе организм сам остановит. Будьте здоровы», — отметила артистка.