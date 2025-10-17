Ричмонд
Лидию Федосееву-Шукшину выпишут 20 октября после проведения коронарографии

По словам дочери 87-летней артистки, последнее время ее мучила одышка при ходьбе
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-ШукшинаИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина остается в больнице после коронарографии и чистки сосудов, ее планируют выписать 20 октября. Об этом в беседе с ТАСС рассказала дочь артистки Ольга.

«Это самая распространенное исследование сосудов сердца, называется коронарография — рентгено-контрастное исследование сосудов сердца, оно проводится в разном возрасте. Ей провели это исследование, почистили сосуды, закрепили результат. В понедельник я ее заберу домой и буду наблюдать», — сказала собеседница агентства.

По словам дочери артистки, последнее время ее мучила одышка при ходьбе, и патронажный медик вовремя направил ее в больницу для дальнейшего исследования. «Нужно было сделать это гораздо раньше. Но сейчас она чувствует себя замечательно, все хорошо», — сказала Ольга Шукшина.

10 октября Федосеева-Шукшина была госпитализирована для планового обследования. Дочь артистки отметила, что оно продлится от трех до пяти дней.