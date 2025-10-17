Лидию Федосееву-Шукшину выпишут 20 октября после проведения коронарографии

По словам дочери артистки, последнее время ее мучила одышка при ходьбе, и патронажный медик вовремя направил ее в больницу для дальнейшего исследования. «Нужно было сделать это гораздо раньше. Но сейчас она чувствует себя замечательно, все хорошо», — сказала Ольга Шукшина.