63-летний Джим Керри может сыграть героя популярного мультфильма

Джим Керри может сняться в полнометражном фильме по мотивам комедийного анимационного сериала «Джетсоны». 63-летний актер ведет переговоры об исполнении главной роли, сообщает издание Variety.
Режиссером может стать Колин Треворроу, известный по работе над «Миром Юрского периода».
Первый сезон мультипликационного ситкома «Джетсоны» начал выходить в 1962 году. Второй и третий сезоны появились в телеэфире с 1985-го по 1987-й годы. События комедийного сериала происходят в 2060-х годах, в мире, где все научились делать роботы.
В футуристической вселенной людям нужно лишь нажимать кнопки. Именно этим и занимается на работе главный герой — Джордж Джетсон, неуверенный в себе семьянин, отец двоих детей, супруг домохозяйки Джейн и хозяин собаки по кличке Астро.
У Керри богатый опыт воплощения образов культовых персонажей, таких как Гринч в фильме «Гринч — похититель Рождества». В эксцентричной комедии «Маска» Керри также обыгрывал мультипликационных героев, среди которых были Багз Банни и Пепе Ле Пью.
Недавно Джим Керри снялся в роли злодея в фильме «Соник в кино» и двух последующих частях, однако в последние годы актер все реже появляется на экранах.