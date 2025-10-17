Ричмонд
63-летний Джим Керри может сыграть героя популярного мультфильма

Актер ведет переговоры о съемках в фильме по мотивам комедийного мультсериала «Джетсоны»
Джим Керри
Джим Керри Источник: AP 2024

Джим Керри может сняться в полнометражном фильме по мотивам комедийного анимационного сериала «Джетсоны». 63-летний актер ведет переговоры об исполнении главной роли, сообщает издание Variety.

Режиссером может стать Колин Треворроу, известный по работе над «Миром Юрского периода».

Первый сезон мультипликационного ситкома «Джетсоны» начал выходить в 1962 году. Второй и третий сезоны появились в телеэфире с 1985-го по 1987-й годы. События комедийного сериала происходят в 2060-х годах, в мире, где все научились делать роботы.

Кадр из сериала «Джетсоны»
Кадр из сериала «Джетсоны»

В футуристической вселенной людям нужно лишь нажимать кнопки. Именно этим и занимается на работе главный герой — Джордж Джетсон, неуверенный в себе семьянин, отец двоих детей, супруг домохозяйки Джейн и хозяин собаки по кличке Астро.

У Керри богатый опыт воплощения образов культовых персонажей, таких как Гринч в фильме «Гринч — похититель Рождества». В эксцентричной комедии «Маска» Керри также обыгрывал мультипликационных героев, среди которых были Багз Банни и Пепе Ле Пью. 

Джим Керри назвал условие съемок в сиквеле "Маски"
Джим Керри назвал условие съемок в сиквеле "Маски"Источник: Газета.Ру

Недавно Джим Керри снялся в роли злодея в фильме «Соник в кино» и двух последующих частях, однако в последние годы актер все реже появляется на экранах. 