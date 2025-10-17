63-летний Джим Керри может сыграть героя популярного мультфильма

Первый сезон мультипликационного ситкома «Джетсоны» начал выходить в 1962 году. Второй и третий сезоны появились в телеэфире с 1985-го по 1987-й годы. События комедийного сериала происходят в 2060-х годах, в мире, где все научились делать роботы.