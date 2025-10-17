С самого раннего возраста Ела стояла перед выбором между обычным детством и сценой: первую роль в кино — в драме «Полюшко-поле» — девочка сыграла, когда ей было около восьми лет. Вместе с ней снялись мать и сестра. Детство в атмосфере театра и кино, прерываемое переездами и заболеваниями, сформировали в ней способность не просто быть на сцене, а сохранять внутреннюю, артистическую дисциплину.