В центре сюжета — новая группа подростков, которые сталкиваются с чередой пугающих исчезновений детей в городе. Герои быстро понимают, что взрослые либо не замечают происходящего, либо предпочитают игнорировать очевидное. Расследование приводит их к столкновению с древним злом, которое только начинает просыпаться и пробовать свои силы, принимая облик клоуна Пеннивайза. Это история о том, как страх впервые за много лет вышел на охоту, и о тех, кто решил ему противостоять, еще не зная, что эта битва будет длиться веками.