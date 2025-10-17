После успеха дилогии фильмов ужасов «Оно» от режиссера Андреса Мускетти вселенная Стивена Кинга расширяется — на этот раз в формате телевизионного сериала. «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — долгожданный приквел, который обещает погрузить зрителей в самые темные тайны города Дерри и раскрыть истоки древнего зла, принимающего облик танцующего клоуна Пеннивайза. В статье мы собрали всю актуальную информацию о проекте — от точной даты, когда выйдет сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри», до подробностей съемочного процесса и звездного состава.
Известно ли, когда выйдет 1-й сезон сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Официальная премьера сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри» назначена на 26 октября 2025 года. Изначально планировался релиз на стриминговой платформе Max, но было принято решение выпустить шоу в эфир на кабельном телеканале HBO, что подчеркивает масштаб и важность проекта для медиахолдинга. Такой выбор даты неслучаен. Что может быть лучше, чем встречать Хеллоуин в компании старого знакомого Пеннивайза? Девять серий первого сезона позволят неспешно и глубоко погрузиться в атмосферу ужаса и постепенно раскроют предысторию легендарного произведения.
Где проходили съемки 1-го сезона сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Чтобы воссоздать мрачную и аутентичную атмосферу вымышленного городка Дерри в штате Мэн, съемочная группа отправилась в Канаду. Производство стартовало в мае 2023 года под рабочим названием Greetings from Fairview и охватило несколько ключевых локаций в провинции Онтарио. Съемки были поставлены на вынужденную паузу из-за забастовки Гильдии актеров, но благополучно возобновились в январе 2024 года и были полностью завершены 2 августа 2024 года.
Торонто
Крупнейший город Канады стал основной производственной базой. Его разнообразная архитектура и возможность работать в крупных студийных павильонах предоставили создателям необходимую гибкость.
Гамильтон
Этот промышленный город идеально подошел для изображения рабочих кварталов Дерри 1960-х годов. Его специфическая эстетика не раз использовалась в фильмах и сериалах, требующих передачи духа американских провинциальных городов прошлой эпохи.
Порт-Хоуп
Небольшой прибрежный городок с хорошо сохранившимся историческим центром стал своеобразным сердцем Дерри. Именно здесь снимались уличные сцены, которые должны передать одновременно идиллию и скрытый за ней ужас.
Средняя школа «Дельта»
Локация внутри Гамильтона, которая была использована для съемок сцен, связанных с образовательными учреждениями Дерри.
Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Кастинг сериала стал предметом пристального внимания фанатов. Создатели собрали мощную команду, в состав которой вошли как молодые дарования, так и признанные ветераны экрана. Подбором актеров занимался Рич Делия, отвечавший за кастинг оригинальной дилогии, что обеспечило преемственность подхода.
Билл Скарсгард. Всех интересовал вопрос, вернется ли шведский актер к роли Пеннивайза, и на него был дан положительный ответ. Скарсгард не только вновь облачится в костюм клоуна, но и выступит в роли исполнительного продюсера проекта.
Джован Адепо и Тейлор Пейдж. Актеры исполнят роли супружеской пары — Лероя и Шарлотты Хэнлон, которые переезжают в Дерри и сталкиваются с необъяснимым ужасом.
Крис Чок. Талантливый актер, известный по проектам «12 лет рабства» и «Когда они нас увидят».
Джеймс Римар. Ветеран Голливуда, чье имя ассоциируется с ролями в таких проектах, как «Джанго освобожденный» и «Оппенгеймер».
Мэделин Стоу. Звезда 1990-х («Последний из могикан», «12 обезьян») присоединилась к проекту, чтобы сыграть второстепенную, но важную роль.
Питер Аутербридж, Чад Рук, Б. Дж. Харрисон и др. Входят в разветвленный актерский состав, воплощая образы жителей Дерри.
О чем будет 1-й сезон сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Действие первого сезона разворачивается в 1962 году, за 27 лет до событий, показанных в фильме 2017 года. Сценаристы, включая самого Андреса Мускетти и Джейсона Фукса, черпали вдохновение во флешбэках из оригинального романа Стивена Кинга, в которых подробно описывалась история Дерри, исследованная взрослым Майком Хэнлоном.
В центре сюжета — новая группа подростков, которые сталкиваются с чередой пугающих исчезновений детей в городе. Герои быстро понимают, что взрослые либо не замечают происходящего, либо предпочитают игнорировать очевидное. Расследование приводит их к столкновению с древним злом, которое только начинает просыпаться и пробовать свои силы, принимая облик клоуна Пеннивайза. Это история о том, как страх впервые за много лет вышел на охоту, и о тех, кто решил ему противостоять, еще не зная, что эта битва будет длиться веками.
Планируется, что сериал будет состоять из трех сезонов, каждый из которых погрузит зрителей в более ранние эпохи: второй сезон должен перенести нас в 1935 год, а третий — и вовсе в 1908-й. Таким образом будет раскрыта вся многовековая мифология Оно и проклятия, лежащего в основе Дерри. «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — это масштабное, эпичное полотно, призванное дать исчерпывающие ответы на вопросы, которые фанаты задавали себе на протяжении десятилетий.