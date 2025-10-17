Сафронов: «Бриллиантовая бабочка» станет хорошим соперником старых премий

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. «Бриллиантовая бабочка» станет достойной альтернативой для политизированных, уже изживающих себя кинопремий. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал народный художник РФ, академик Российской академии художеств Никас Сафронов.
Инициатор и вдохновитель создания Евразийской киноакадемии и кинопремии — Никита Михалков. Первое награждение пройдет 24 ноября в Москве. Учредителями киноакадемии выступают Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры, который также является организатором кинопремии «Бриллиантовая бабочка».
«Сегодня в области кино рождается новая звезда — “Бриллиантовая бабочка” — премия, которая, убежден, займет свое место под солнцем и будет действительно объективной. В последние годы мы видим, как многие премии перестают быть объективными, все больше зависят от политики», — отметил Сафонов.
По словам собеседника агентства, кино должно быть независимым.
«Оно должно быть чистым, и награды должны получать профессионалы в своей области: режиссеры, актеры, сценаристы и другие деятели, которые причастны к процессу создания кино. Надеюсь, что “Бриллиантовая бабочка” будет достойно представлена в мировом пространстве. Те люди, которые снимали свое кино, но не могли попасть на премию в силу определенных политических обстоятельств в мире, могут сегодня надеяться, что они получат награду за свою игру или свою профессиональную деятельность на “Бриллиантовой бабочке”», — отметил он.
«Я благодарю организаторов премии еще и за то, что она создает прецедент — появляется достойный соперник для других премий, которые существуют долгие годы, но начинают себя изживать. Верю, что благодаря этой премии все мы сможем посмотреть хорошее настоящее кино», — заключил художник.
О премии
Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась 22 апреля на сцене Мастерской «12» Никиты Михалкова. «Лучший фильм» получит сумму, равную эквиваленту одного миллиона долларов, остальные лауреаты — эквивалент $250 тыс.
Награда премии — инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, — будет присуждена победителям в 12 номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство», «Приз за вклад в мировой кинематограф».