Сафронов: «Бриллиантовая бабочка» станет хорошим соперником старых премий

«Оно должно быть чистым, и награды должны получать профессионалы в своей области: режиссеры, актеры, сценаристы и другие деятели, которые причастны к процессу создания кино. Надеюсь, что “Бриллиантовая бабочка” будет достойно представлена в мировом пространстве. Те люди, которые снимали свое кино, но не могли попасть на премию в силу определенных политических обстоятельств в мире, могут сегодня надеяться, что они получат награду за свою игру или свою профессиональную деятельность на “Бриллиантовой бабочке”», — отметил он.