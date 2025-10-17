Мало кто знает, сколько усилий, таланта и настоящего пиратского авантюризма стояло за созданием одной из самых масштабных киносаг XXI века. Работа над «Пиратами Карибского моря» превратилась в отдельное приключение: тропические ураганы, сложные трюки, дорогие декорации и невероятная самоотдача актеров сделали процесс съемок не менее захватывающим, чем сами фильмы франшизы. В статье мы заглянем за кулисы кинопроизводства и расскажем, в чем заключались особенности съемочного процесса, с какими сложностями столкнулась команда, а также о том, сколько денег было потрачено на создание легендарной франшизы.