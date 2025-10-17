Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Безруков выстрелил из пушки Петропавловской крепости

Выстрел прогремел в честь проведения Большого Детского фестиваля
Сергей Безруков
Сергей Безруков

Народный артист России Сергей Безруков произвел полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости в Петербурге. Об этом сообщает Piter TV со ссылкой на публикацию вице-губернатора Бориса Пиотровского в Telegram.

Выстрел прогремел в честь проведения Большого Детского фестиваля (БДФ), который проходит в Северной столице с 11 октября по 3 ноября.

«Полдень, Петропавловская крепость, сегодняшний пушечный выстрел — в честь восьмого БДФ в Петербурге! Ура!» — написал артист в своем Telegram-канале.

После завершения фестиваля актер выйдет на сцену ДК «Выборгский» в образе пирата Джона Сильвера — спектакли пройдут 3 и 4 ноября.

Полуденные залпы с Нарышкина бастиона проводятся в Петербурге с 1957 года и являются официальной традицией города. Недавно их порядок был скорректирован из-за капитального ремонта фасадов крепости.

Ранее Сергей Безруков рассказал о съемках сериала «Трудно быть богом».