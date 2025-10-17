Сергей Безруков выстрелил из пушки Петропавловской крепости

Народный артист России Сергей Безруков произвел полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости в Петербурге. Об этом сообщает Piter TV со ссылкой на публикацию вице-губернатора Бориса Пиотровского в Telegram.
Выстрел прогремел в честь проведения Большого Детского фестиваля (БДФ), который проходит в Северной столице с 11 октября по 3 ноября.
«Полдень, Петропавловская крепость, сегодняшний пушечный выстрел — в честь восьмого БДФ в Петербурге! Ура!» — написал артист в своем Telegram-канале.
После завершения фестиваля актер выйдет на сцену ДК «Выборгский» в образе пирата Джона Сильвера — спектакли пройдут 3 и 4 ноября.
Полуденные залпы с Нарышкина бастиона проводятся в Петербурге с 1957 года и являются официальной традицией города. Недавно их порядок был скорректирован из-за капитального ремонта фасадов крепости.
Ранее Сергей Безруков рассказал о съемках сериала «Трудно быть богом».