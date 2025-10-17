Ричмонд
Лариса Лужина осудила Барбару Брыльску за отказ от русского языка

Лужина дополнила, что у нее сложилось определенное впечатление о коллеге еще в молодости
Лариса Лужина
Лариса ЛужинаИсточник: Legion-Media.ru

Народная артистка России Лариса Лужина, комментируя данную ситуацию, отметила, что, в целом, не очень хочет говорить о коллеге.

«Отказалась [от русского языка] — и отказалась. Не хочет признавать язык — пусть не признает. Всем все равно. Пусть говорит на своем польском. Она мне была несимпатична, когда еще снималась в “Иронии судьбы”», — подчеркнула артистка в беседе с «Абзацем». 

Лужина дополнила, что у нее сложилось определенное впечатление о коллеге по сценической деятельности. Даже в «Иронии судьбы» Брыльска не убедила Лужину, в связи с чем та не прониклась игрой польской исполнительницы.

Ранее Барбара Брыльска обрадовалась непогоде в России.