Лариса Лужина осудила Барбару Брыльску за отказ от русского языка

Актриса Барбара Брыльска, известная по роли в культовой ленте «Ирония судьбы», решила отказаться от использования русского языка.
Народная артистка России Лариса Лужина, комментируя данную ситуацию, отметила, что, в целом, не очень хочет говорить о коллеге.
«Отказалась [от русского языка] — и отказалась. Не хочет признавать язык — пусть не признает. Всем все равно. Пусть говорит на своем польском. Она мне была несимпатична, когда еще снималась в “Иронии судьбы”», — подчеркнула артистка в беседе с «Абзацем».
Лужина дополнила, что у нее сложилось определенное впечатление о коллеге по сценической деятельности. Даже в «Иронии судьбы» Брыльска не убедила Лужину, в связи с чем та не прониклась игрой польской исполнительницы.
Ранее Барбара Брыльска обрадовалась непогоде в России.