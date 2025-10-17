На Каро/Арт прошла премьера фильма по сценарию Паулины Андреевой

«Мы вместе с молодыми режиссерами и актерами хотели поискать тональность высказывания [Чехова]. Мне кажется, этот конкурс хорош тем, что ассоциативные и настроенческие вещи, костюмные решения образов, которые появляются на экране в течение нескольких минут, могут подтолкнуть нас к видению героя Чехова, который прозвучит именно сегодня и будет услышан. Это, на мой взгляд, задача этого конкурса», — сказал Хабенский на обсуждении «Чехов в театре и кино», которое прошло после показа.