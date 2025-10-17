На Каро/Арт прошла премьера фильма по сценарию Паулины Андреевой

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Премьера короткометражного фильма «Спасибо. Хорошего вечера!» по сценарию Паулины Андреевой состоялась в киноцентре «Октябрь» в рамках IV Международного фестиваля авторского кино Каро/Арт, передает корреспондент ТАСС. После показа зрителям представили ленты из шорт-листа Конкурса короткометражного кино МХТ имени А. П. Чехова 2025 года.
Ленту зрителям презентовал народный артист РФ, актер театра и кино, художественный руководитель и директор МХТ им. Чехова Константин Хабенский, а также съемочная группа. Режиссером «Спасибо. Хорошего вечера!» выступил Константин Денискин, для которого проект стал дебютом в кино. Фильм является победителем второго Конкурса короткометражного кино МХТ имени А. П. Чехова, проводимого совместно с онлайн-кинотеатром Wink. В 2025 году конкурс был приурочен к 165-летию со дня рождения Антона Чехова и назывался «Че о Че — Чехов о человеке».
Премьерный фильм повествует о пожилом гардеробщике Васе, долгие годы работающем в Художественном театре. Он выдает себя за актера, чтобы помочь двум подросткам поступить в театральную школу, однако его тайна вскоре раскрывается новой билетершей. В фильме снялись народный артист РФ Станислав Любшин, Светлана Колпакова, Александр Поршин, Маргарита Якимова, Ростислав Лаврентьев и Мария Сокова.
Вечер продолжился показом фильмов-финалистов конкурса 2025 года, среди которых «Возвращение» Вадима Дерюжинского, «Волшебная обсерватория» Виктории Ильенко, «Антоша из шестой» Виктории Беляковой, «Сцены между нами» Александра Титова, «Чаятели» Анастасии Ломакиной и другие работы юных кинематографистов.
«Мы вместе с молодыми режиссерами и актерами хотели поискать тональность высказывания [Чехова]. Мне кажется, этот конкурс хорош тем, что ассоциативные и настроенческие вещи, костюмные решения образов, которые появляются на экране в течение нескольких минут, могут подтолкнуть нас к видению героя Чехова, который прозвучит именно сегодня и будет услышан. Это, на мой взгляд, задача этого конкурса», — сказал Хабенский на обсуждении «Чехов в театре и кино», которое прошло после показа.
Помимо Хабенского, в дискуссии принимали участие режиссер Константин Денискин, креативный продюсер Wink Originals Марина Наумова и режиссер, руководитель «Чеховского просветительского общества» Андрей Селиванов. Модератором встречи выступил театровед Павел Руднев.
О фестивале
Фестиваль пройдет в четырех городах сети «Каро» — с 15 по 19 октября — в Москве и Санкт-Петербурге, с 30 октября по 4 ноября — в Краснодаре и Новосибирске. Центральной темой смотра 2025 года стал «сюр/реализм». Главной столичной площадкой является киноцентр «Октябрь», где, помимо кинопоказов, состоятся мастер-классы, перформансы и интерактивные мероприятия. «Каро/Арт» — ежегодный международный фестиваль авторского кино, реализуемый в рамках одноименного проекта.