На призы фестиваля «Послание к человеку» будут претендовать более 80 фильмов

С 20 по 23 октября на фестивале в третий раз пройдут мероприятия Индустриальной программы. В нее вошли питчинги, дискуссии и круглые столы об актуальных вопросах развития российской киноиндустрии. Отдельный день посвятят экспериментальному кино — победителей Конкурса проектов экспериментальных фильмов ждут финансовая поддержка и обратная связь от зрительской и экспертной аудитории.