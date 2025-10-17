Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

91-летнюю Брижит Бардо госпитализировали

По информации источника, артистка уже три недели находится в частной больнице в Тулоне
Брижит Бардо
Брижит БардоИсточник: Legion-Media.ru

Легенда французского кино, актриса Брижит Бардо госпитализирована с «серьезным заболеванием». Об этом сообщает газета Nice Matin.

По информации журналистов, знаменитость уже три недели находится в частной больнице в Тулоне, где ей провели операцию. Ожидается, что актрису выпишут через несколько дней, однако, как утверждает Nice Matin, ее состояние вызывает тревогу.

Звезде сейчас 91 год. Она является легендой мирового кинематографа — за 21 год актерской карьеры она снялась в 45 фильмах и написала более 70 песен. С 1973 года Бардо посвятила себя работе своего фонда по защите прав животных.

Несколько недель назад актриса также выпустила книгу BBcédaire, над которой она работала с 2020 по 2025 годы.

Ранее Брижит Бардо заявила, что разочарована в Макроне.