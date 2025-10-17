91-летнюю Брижит Бардо госпитализировали

Легенда французского кино, актриса Брижит Бардо госпитализирована с «серьезным заболеванием». Об этом сообщает газета Nice Matin.
По информации журналистов, знаменитость уже три недели находится в частной больнице в Тулоне, где ей провели операцию. Ожидается, что актрису выпишут через несколько дней, однако, как утверждает Nice Matin, ее состояние вызывает тревогу.
Звезде сейчас 91 год. Она является легендой мирового кинематографа — за 21 год актерской карьеры она снялась в 45 фильмах и написала более 70 песен. С 1973 года Бардо посвятила себя работе своего фонда по защите прав животных.
Несколько недель назад актриса также выпустила книгу BBcédaire, над которой она работала с 2020 по 2025 годы.
Ранее Брижит Бардо заявила, что разочарована в Макроне.