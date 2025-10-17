Алексей Серебряков вывел в свет семилетнюю внучку

Алексей Серебряков посетил премьеру мультфильма «Финник 2». Мероприятие состоялось в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь». 61-летний актер пришел со своей семилетней внучкой Агатой.
Вместе с ними на дорожку вышел также светловолосый мальчик. Однако Серебряков, как передает «МК», не стал общаться с журналистами и рассказывать, кем ребенок ему приходится.
Напомним, Алексей Серебряков около 30 лет женат на хореографе Марии. От первого брака у нее есть дочь Дарья, которую актер воспитал как родную. В 2018 году девушка родила Агату. По слухам, сейчас Дарья ожидает рождения еще одного ребенка.
Также Серебряков вместе с супругой взял из детских домов двух братьев — Степана и Даниила.