Алексей Серебряков вывел в свет семилетнюю внучку

Напомним, Алексей Серебряков около 30 лет женат на хореографе Марии. От первого брака у нее есть дочь Дарья, которую актер воспитал как родную. В 2018 году девушка родила Агату. По слухам, сейчас Дарья ожидает рождения еще одного ребенка.