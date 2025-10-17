Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Серебряков вывел в свет семилетнюю внучку

Актер пришел на кинопремьеру фильма «Финник» с наследницей

Алексей Серебряков посетил премьеру мультфильма «Финник 2». Мероприятие состоялось в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь». 61-летний актер пришел со своей семилетней внучкой Агатой.

Алексей Серебряков на премьере мультфильма «Финник 2», фото: пресс-служба
Алексей Серебряков на премьере мультфильма «Финник 2», фото: пресс-служба

Вместе с ними на дорожку вышел также светловолосый мальчик. Однако Серебряков, как передает «МК», не стал общаться с журналистами и рассказывать, кем ребенок ему приходится.

Напомним, Алексей Серебряков около 30 лет женат на хореографе Марии. От первого брака у нее есть дочь Дарья, которую актер воспитал как родную. В 2018 году девушка родила Агату. По слухам, сейчас Дарья ожидает рождения еще одного ребенка.

Также Серебряков вместе с супругой взял из детских домов двух братьев — Степана и Даниила. 