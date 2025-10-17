Ричмонд
56-летняя Дженнифер Энистон показала идеальный пресс на тренировке

Актриса снялась в топе и леггинсах

Дженнифер Энистон приняла участие в фотосессии для спортивного бренда, амбассадором которого является. 56-летняя актриса примерила несколько комплектов одежды, в которых потренировалась.

Дженнифер Энистон на тренировке, фото: соцсети
Дженнифер Энистон на тренировке, фото: соцсети

В черном топе и слегка спущенных леггинсах она занималась с гантелями. Звезда сериала «Друзья» продемонстрировала идеальный рельефный пресс. В другой сцене она сменила топ на светло-фиолетовый и надела лавандовые лосины для йоги. Энистон снималась с распущенными волосами и с легким макияжем.

Дженнифер Энистон на тренировке, фото: соцсети
Дженнифер Энистон на тренировке, фото: соцсети

Несколько лет назад актриса рассказывала, что ранее у нее никогда не было такого рельефного пресса. Однако когда она стала заниматься по уникальной схеме занятий от Pvolve, ее тело изменилось.

«У меня никогда не было такой рельефности. [Эти тренировки] задействуют те самые микроскопические мышцы, которые находятся под более крупными мышцами и о существовании которых вы даже не подозревали, так что вы действительно становитесь сильнее изнутри», — рассказывала звезда изданию People.

Во время съемки Энистон призвала поклонников присоединиться к челленджу бренда и заниматься новыми тренировками. 

Дженнифер Энистон на тренировке, фото: соцсети
Дженнифер Энистон на тренировке, фото: соцсети

Недавно был раскрыт секрет привлекательности Дженнифер Энистон на красных дорожках. Косметолог Джоанна Чех рассказала, что звезда готовится к светским мероприятиям в течение шести недель.

«Она меняет образ жизни, сосредотачивается на тренировках, делает массаж для похудения и следует четкой программе ухода за лицом. Это не происходит мгновенно, это требует времени», — отметила Чех.