56-летняя Дженнифер Энистон показала идеальный пресс на тренировке

Дженнифер Энистон приняла участие в фотосессии для спортивного бренда, амбассадором которого является. 56-летняя актриса примерила несколько комплектов одежды, в которых потренировалась.
В черном топе и слегка спущенных леггинсах она занималась с гантелями. Звезда сериала «Друзья» продемонстрировала идеальный рельефный пресс. В другой сцене она сменила топ на светло-фиолетовый и надела лавандовые лосины для йоги. Энистон снималась с распущенными волосами и с легким макияжем.
Несколько лет назад актриса рассказывала, что ранее у нее никогда не было такого рельефного пресса. Однако когда она стала заниматься по уникальной схеме занятий от Pvolve, ее тело изменилось.
«У меня никогда не было такой рельефности. [Эти тренировки] задействуют те самые микроскопические мышцы, которые находятся под более крупными мышцами и о существовании которых вы даже не подозревали, так что вы действительно становитесь сильнее изнутри», — рассказывала звезда изданию People.
Во время съемки Энистон призвала поклонников присоединиться к челленджу бренда и заниматься новыми тренировками.
Недавно был раскрыт секрет привлекательности Дженнифер Энистон на красных дорожках. Косметолог Джоанна Чех рассказала, что звезда готовится к светским мероприятиям в течение шести недель.
«Она меняет образ жизни, сосредотачивается на тренировках, делает массаж для похудения и следует четкой программе ухода за лицом. Это не происходит мгновенно, это требует времени», — отметила Чех.